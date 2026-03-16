El Senado analizará los pliegos de ascenso de la cúpula de las Fuerzas Armadas

El Poder Ejecutivo envió la lista con unos 150 oficiales propuestos para promoción en las Fuerzas Armadas. El proceso incluye revisiones pendientes y expedientes que generaron observaciones en el ámbito judicial.

El listado debe pasar por la comisión de Acuerdos que encabeza el senador de La Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlos Pagotto.

El Gobierno envió al Senado , a principios de marzo y con la firma del ministro de Defensa, Carlos Presti , los pliegos de ascenso de unos 150 militares, entre ellos los altos oficiales que integran la conducción de las tres Fuerzas Armadas.

El listado debe pasar esta semana por la comisión de Acuerdos que encabeza el senador de La Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlos Pagotto.

La nómina tiene que superar revisiones en Acuerdos, ya que ún subsisten algunas controversias de trámites anteriores, como por ejemplo, el ascenso a brigadier mayor del actual subjefe de la Fuerza Aérea Argentina demorado desde 2025. Los integrantes de la Comisión tienen que evaluar los expedientes antes de la votación final en el recinto.

El pedido del Ejecutivo para el ascenso de los militares para ser promovidos al grado inmediato superior abarca varias fechas retroactivas.

A partir del 15 de diciembre de 2025 se pide el ascenso a teniente general para el general de división Oscar Zarich , jefe del Ejército Argentino, en tanto a almirantes para los vicealmirantes Marcelo Dalle Nogare , jefe del Estado Mayor Conjunto y Juan Carlos Romay , titular de la Armada Argentina, y con fecha 26 de noviembre de 2024 la promoción a brigadier general para el mandamás de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier mayor Gustavo Valverde .

También se solicita sean promovidos los actuales subjefes; del Estado Mayor Conjunto; general de brigada Sergio Jurczyszyn a general de división y de la Armada, contralmirante de Infantería de Marina, Fernando Terribile a vicealmirante.

Además, se completa la conducción superior en las fuerzas con el ascenso del general de brigada Héctor Tornero, comandante de Operaciones Conjuntas del EMCO a general de división y del contralmirante Carlos Funes, número tres de la marina, director del Estado Mayor General y también director de Planes, Organización y Política de la Armada al grado de vicealmirante.

A ellos se sumarán como oficiales superiores, 9 capitanes de navío que ascienden a contralmirantes; en tanto, en el Ejército, 12 coroneles suben a generales de brigada y 6 comodoros de la Fuerza Aérea ascenderán a brigadier.

Demora en el ascenso de cinco brigadieres por un expediente judicial del segundo jefe de la Fuerza Aérea

El edificio Cóndor sede de la Fuerza Aérea palpita el mal humor interno porque Valverde, titular aeronáutico no incluyó en el pliego girado al ministro de Defensa a ninguno de los brigadieres que están en condición de ascender a brigadier mayor.

Son cinco brigadieres; Marcelo Ramadori, director General de Educación; Fabián Capellino, director general de Planes, Programas y Presupuesto; Aníbal Leiva, comandante de Alistamiento y Adiestramiento; Ricardo Cappabianca, Inspector General y Rodolfo Echegaray, director General de Personal y Bienestar que tienen 3 años de antigüedad en ese grado, reúnen mérito y tiempo cumplido reglamentario para ser considerados a la jerarquía inmediata superior y quedaron fuera de la lista de promovidos.

Voceros de la fuerza al tanto del problema explicaron que el tapón a esos ascensos se produjo porque el jefe Valverde no quiere que su compañero de promoción y actual subjefe de la fuerza; Marcelo Monetto -que ostenta el grado de brigadier- sea superado por estos 5 oficiales más modernos y se vea en la obligación de pasar a situación de retiro.

El propio Valderde tuvo su pliego en pausa en 2025 por estar en el mismo trámite de consideración de Acuerdos del Senado que el cuestionado Monetto.

El brigadier Marcelo Monetto fue uno de los oficiales sometidos a revisión por parte del Senado y su pliego quedó demorado en dos oportunidades. La razón fue su mención en un expediente de amparo tramitado ante el juez federal Miguel Vaca Narvaja, presentado por una ex cadete de la Escuela de Aviación Militar —identificada como AMMP para resguardar su identidad— que había sido dada de baja tras un grave episodio de violencia sexual ocurrido en 2019.

En las impugnaciones al ascenso de Monetto enviadas por la ex cadete AMMP al Senado en 2025 se agregaron citas del expediente de reincorporación resuelto por el juez Miguel Vaca Narvaja ante el amparo que había presentado AMMP tras ser dada de baja de la Escuela de Aviación Militar.

En el escrito fechado el 27 de abril de 2022 con relación al amparo para ser reincorporada, el juez a cargo del tribunal federal N°3 de la provincia de Córdoba, dijo: “De las constancias de la causa se refleja que ni las autoridades legales de la Fuerza Aérea Argentina ni las de la Escuela de Aviación Militar actuaron conforme protocolo para atención de víctimas que denunciaron una agresión sexual”.

Monetto se desempeñó como director de la Escuela de Aviación Militar entre 2022 y 2023 y dejó la función en febrero de 2024.

En otro párrafo el magistrado concluye: “de las actuaciones se desprende que los intervinientes dudaron de la palabra tratándola de forma indigna conforme al hecho denunciado”.

La impugnación reproduce otra orden del juez Vaca Narvaja dada en el mismo expediente a la Dirección de la Escuela de “abonar en el término de (30) días de quedar firme este pronunciamiento los salarios adeudados más sus intereses a partir de la fecha en que fue dada de baja”.

La instrucción del magistrado nunca se cumplimentó en tiempo y forma, recién se hizo efectiva tras una prolongada demora de más de un año a la manda dispuesta por la justicia, aunque con errores en la liquidación, sostuvo la ex cadete.

En octubre de 2024 la Cámara 2° del Crimen de Córdoba condenó a Julio Mauricio Méndez, uno de los excadetes imputados, a tres años por abuso sexual agravado por la participación de más de dos personas. El segundo imputado en la causa, Leonardo Espíndola, murió dos días antes del juicio. Era el más comprometido en los hechos.