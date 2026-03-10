Ca7riel y Paco Amoroso sorprendieron a todos y anunciaron una colaboración con Jack Black

Tras lanzar una canción con Sting, el dúo argentino publicó un video en redes donde adelanta un proyecto con el actor y músico estadounidense. El material promociona su próximo álbum “Free Spirits” y se estrenará el 12 de marzo.

El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso sorprendió este martes a sus fans al publicar un breve video en redes sociales que anticipa una colaboración junto al reconocido Jack Black , como parte de su nuevo concepto y álbum "Free Spirits", basado en el "bienestar".

“Bienvenidos a FREE SPIRITS WELLNESS CENTER. Cryo-Cerebral Rebirth. Disponible el 12 de marzo”, anuncia la publicación compartida por los artistas. El video también incluye un adelanto del concepto del proyecto: “ Un centro que trabaja en la expansión fisiológica y psicológica de las personas que trabajan bajo presión”.

“Lo que verás son imágenes reales de pacientes realizando un paso clave en su reconstrucción interna ”, agrega el mensaje, que funciona como teaser del lanzamiento previsto para el 12 de marzo .

Según adelantó el dúo, la canción con el icónico Black tendrá como nombre " Goo Goo Ga Ga" y ya se puede preguardar en sus redes.

Todo forma parte del nuevo concepto llevado a cabo por los músicos, que luego de un turbulento período marcado por excesos y desgaste producido tras un exitoso álbum y la posterior consagración con cinco Latin Grammy, lo que los llevó a cancelar el lanzamiento de su disco "Top of the Hills".

Desde entonces y tras una breve pausa han comenzado una nueva etapa artística basada en el renacer creativo del dúo. Para dar inicio a este nuevo concepto, publicaron el sencillo "Hasta Jesús tuvo un mal día", junto con Sting.

Como parte de la búsqueda, el exlíder de The Police se convirtió en una figura clave para los músicos. Según el relato que construyen alrededor de su nueva etapa, el británico los acercó al Free Spirits Wellness Center, un centro dedicado al bienestar mental y emocional.

Allí habrían seguido un programa de sanación de doce pasos destinado a enfrentar los desafíos personales que pusieron en riesgo su carrera.

En el video musical, los tres artistas aparecen en una sala minimalista con piso de madera y plantas. Una voz digital introduce una “guía de cuatro pasos para una escucha consciente”: conectar, agradecer, abrirse y escuchar con atención. Luego de la secuencia, Sting pide reproducir la canción y Paco Amoroso interpreta versos sobre el desprendimiento del ego y la superación personal.

"Rutina de bienestar" como ejemplo del concepto "Free Spirits"

Tras el lanzamiento de la canción, siguieron profundizando el concepto con videos relacionados. Uno de los más populares fue uno titulado “Nuestra rutina de bienestar".

En él, realizaron ejercicios de elongación, se sometieron a una máquina robótica de masaje y siguieron una clase de entrenamiento del método Tracy Anderson.

“Aumento del drenaje linfático, reduce la tensión muscular, baja los niveles de cortisol y aumenta la circulación en sangre”, señalaba Ca7riel al nombras los beneficios del programa. La rutina continúa con 15 minutos de meditación al aire libre.

Otro de los momentos del programa muestra a Paco Amoroso dentro de un tanque de privación sensorial, donde permanece durante 40 minutos flotando en agua en un ambiente oscuro. Según explican, la práctica favorece “la activación parasimpática, mejora de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, actividad de ondas cerebrales alfa y theta y mayor claridad mental”.

El video finaliza con ambos músicos realizando una sesión de yoga de 30 minutos al aire libre, rodeados de naturaleza. La actividad busca reducir el jet lag, mejorar la movilidad y disminuir los niveles de estrés.

De esa experiencia surgió el concepto del próximo disco del dúo, Free Spirits, cuyo lanzamiento está previsto para el 19 de marzo. El álbum reflejará los doce retos atravesados durante el proceso de recuperación.