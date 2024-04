El titular de ARBA cuestionó el plan económico de Javier Milei: "El secreto es que no suban los salarios"

El director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, señaló que "todo va para arriba, menos los salarios, que es el único precio que no es libre aparentemente en la economía".

En declaraciones radiales, Girard explicó que "el secreto de que eso se mantenga es que no suban los salarios" y puso el foco en el debate por la homologación de las paritarias que está llevando adelante el gobierno nacional.

"Por eso la discusión que está teniendo Caputo ahora respecto de la homologación de las paritarias, no es simplemente por arte o ideológico, sino que realmente están buscando que los salarios queden ahí congelados ", señaló.

Y agregó: "Es efectivamente el secreto de lo que está pasando. Todo va para arriba, menos los salarios, que es el único precio que no es libre aparentemente en la economía. No es casualidad, porque es lo que están buscando que sea el ancla nominal para frenar la inflación".

En su crítico análisis, el titular de ARBA trazó una dura comparación expresando acerca del panorama actual: "Vamos a lo que siempre Axel (Kicillof) señala, que decía Keynes, que es la paz de los cementerios. Sí, porque estamos todos muertos".

Elisa Carrió, contra Javier Milei: "Estamos frente al mayor ataque a la clase media de la historia"

Otra de las que posó sus críticas sobre Javier Milei fue Elisa "Lilita" Carrió: “Hay un ataque furibundo que tiene por objetivo la desaparición de la clase media. (Milei) es buen actor y entretiene bien a la gente. Es un gran actor, habla de la SUBE, o se pelea con alguien, pero en el fondo está lo que sucede con la clase media. Están las facturas de luz, de gas; ves cierres de negocios y el que se cae no comienza de nuevo".

No hay un punto en V, hay una U muy larga y no hay un programa de estabilización con crecimiento. No hay modelo para las pymes: es un pymecidio, porque suben todos los costos, los sueldos, pero tenés una recesión brutal", afirmó la exdiputada y quien fue una de las fundadoras de la alianza Juntos por el Cambio.

Y añadió en tono crítico: “(el ministro de Economía, Luis) Caputo dice, ahora me enfrento con las prepagas. Señores, enfréntense con los laboratorios, que crecieron 3200% y pico de inflación en los últimos años. ¿Por qué no discuten también con los laboratorios? Las prepagas se cartelizaron y nosotros lo denunciamos con Hernán Reyes. La verdad es que los medicamentos son imposibles”.