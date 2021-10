Nicolás del Caño pide aumento salarial de emergencia por la suba de precios

Y en ese sentido, sumó: "También queremos la conformación de comités de trabajadores y consumidores que, tanto en las fábricas como en los supermercados y barrios, garantice que no haya especulación, trampas y maniobras para seguir remarcando precios o desabastecer",

Del Caño remarcó que "para llevar adelante estas medidas son necesarias la movilización en las calles de los trabajadores y del pueblo empobrecido".

"Las centrales sindicales que deben romper con la subordinación al Gobierno y llamar a medidas de lucha para defender los salarios e ingresos", finalizó Del Caño.

Esta semana el candidato participó del debate televisivo junto a Diego Santilli (Juntos por el Cambio), Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos), José Luis Espert (Avanza Libertad), Florencio Randazzo (Vamos con Vos) y Cynthia Hotton (Más Valores).

En ese especial mantuvo un tenso cruce con Espert, a quien lo acusó de "defender a empresarios que van a las offshore que se lleven la plata para no pagar impuestos".

"¿Vos decís que yo defiendo empresarios que se llevan la plata afuera? ¿Quiénes son?", retrucó el líder de Avanza Libertad.

Visiblemente desconcertado por esa respuesta, el dirigente izquierdista repreguntó: "¿Vos no defendés las cuentas offshore?".

"No", sentenció Espert, quien tras una pausa aprovechó la situación para arrinconar a Del Caño: "¿Vos me conocés alguna declaración mía en la que haya defendido a las offshore? Yo te digo que no".

Sin embargo, Del Caño salió de contraataque: "Lo que escucho de vos permanentemente es que planteás que los empresarios pagan muchos impuestos, y lo que yo digo es que muchos de los empresarios que vos defendés eluden y se llevan la plata afuera".

Al otro día, Espert parodió a su rival al publicar un video en el que levantó del piso un caño tirado y simuló un diálogo.