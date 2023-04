Pichetto lanzó su precandidatura a presidente: "La salida no es por el neoliberalismo financiero"

“La Argentina sale por el lado del capitalismo, pero, a no confundirse: no por el lado del neoliberalismo financiero, no por el lado de los que se reunieron el otro día en Bariloche y no me invitaron. Ese sector no tiene la visión de la gente”, sostuvo, en alusión al Foro Llao Llao. En ese sentido, aclaró que conservaría el Banco Central, pero "no para que sirva de caja de financiamiento del Estado para cubrir el déficit, porque su rol es el de cuidar el valor de la moneda, y tiene que ser autónomo de la gestión de turno”,