Elecciones en provincia de Buenos Aires: a qué hora se conocerán los primeros resultados

La Junta Electoral bonaerense aprobó los requisitos y condiciones del escrutinio provisorio de los comicios del próximo 7 de septiembre. Además, el recuento definitivo se iniciará el domingo 13 a las 8.

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires (JEP) aprobó requisitos y condiciones del escrutinio provisorio que se realizará en el marco de las elecciones legislativas bonaerenses del próximo domingo 7 de septiembre. Así, las autoridades confirmaron que los primeros datos se conocerán a las 21 horas o cuando se encuentre cargado un porcentaje representativo que supere al menos el 30% de las mesas escrutada.

Los detalles del escrutinio fueron confirmados a través de la Resolución técnica 162/25. El documento también confirma que la realización del recuento definitivo se llevará iniciará el 13 de septiembre a las 8.

Según confirmó la JEP los resultados del escrutinio provisorio serán publicados y difundidos en el Centro de Difusión establecido por el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires , por los medios masivos de comunicación, en el sitio de Internet que se habilite a tal efecto, y por los demás medios que oportunamente se establezcan.

Además, se detalla que a partir del momento de inicio de divulgación de los resultados, los mismos estarán disponibles en un Centro de Difusión de resultados del escrutinio provisorio, al que podrán acceder únicamente los sujetos previamente acreditados, por el Poder Ejecutivo. Los mismos pueden ser medios de prensa, visitantes electorales extranjeros , representantes partidarios , representantes de organizaciones de la sociedad civil pertinentes, representante del organismo electoral provincial , etc.

Los datos de las elecciones serán transmitidos en directo por los medios autorizados, medios públicos y privados del país que deseen retransmitirlos, en forma gratuita.

Por último, el Poder Ejecutivo determinará el dominio del sitio de Internet a utilizar que en ningún caso podrán tener referencias a organismos o entidades ajenas. El formato y funcionamiento del sitio deben permitir un "eficiente acceso a la información contenida, mediante herramientas de navegabilidad amigables y la presentación de los datos pertinentes", según detalló la resolución.

Elecciones en provincia de Buenos Aires: cuándo se realizará el escrutinio definitivo

La resolución recuerda que la JEP tiene a su cargo la realización del escrutinio definitivo, que se iniciará el próximo 13 de septiembre a las 8. En tanto la totalización del escrutinio provisional del día 7 de septiembre le corresponde al Ministerio de Gobierno, "con los medios que disponga, en las operaciones vinculadas a su diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados, como así también en la contratación de prestadores de servicios a tales efectos", según explica la resolución.

Escrutinio definitivo Pasaje Dardo Rocha de La Plata El escrutinio definitivo tendrá lugar el próximo 13 de septiembre a las 8:00.

Por otro lado, también fueron establecidas las pautas referidas al recuento provisional de resultados; confección del telegrama de escrutinio y entrega al agente del Correo oficial; traslado, digitalización y transmisión del telegrama de escrutinio; trazabilidad de la transmisión; recepción y procesamiento de los telegramas; y la facultad de fiscalización de cada una de las etapas del escrutinio por parte de todas las fuerzas políticas, como así también su posibilidad de acceder al software del escrutinio provisorio.