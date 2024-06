Elon Musk volvió a respaldar a Javier Milei y aseguró que "Argentina tendrá un crecimiento masivo"

Desde Estados Unidos, Musk consideró que "es muy importante que Argentina tenga éxito y que le demos al presidente Milei todo nuestro apoyo" para que pueda implementar las ideas del liberalismo en el país.

La predicción de Elon Musk sobre el futuro de Argentina durante el gobierno de Javier Milei

"Mi predicción es que, a menos que Milei sea detenido de alguna manera en las acciones que quiere realizar, Argentina tendrá un crecimiento masivo de la economía y habrá mucha más prosperidad y optimismo sobre el futuro de la que hubo en los últimos 100 años", señaló Elon Musk. En abril, tras un encuentro con el presidente argentino, recomendó invertir en el país.

El magnate aseguró que el mandatario argentino "está haciendo todo los movimientos correctos" y le habló a la sociedad argentina: "Simplemente animaría al pueblo de Argentina a que le brinde todo su apoyo y le permita llevar a cabo su experimento porque claramente las políticas del pasado no han tenido éxito. Lo sabemos a ciencia cierta”.

“Creo que sera una aventura muy excitante que saldrá muy bien", pronosticó el polémico multimillonario, quien este miércoles fue demandado por ocho ingenieros que afirman haber sido despedidos ilegalmente por plantear sus preocupaciones sobre un supuesto acoso sexual y discriminación contra las mujeres.

Elon Musk habló del rol de árbitro del Estado

En otro pasaje de la entrevista que mantuvo con Johan Norberg del Insituto Cato, Musk se refirió a la intervención del mercado por parte del Estado. "Cuanto más tiempo se extiende la creación de reglas y regulaciones, se llega a un punto en el que cada ley y regulación tal vez no sean paralizantes en sí mismas, pero todas juntas son como pequeños hilos que amarran a Gulliver al piso. Con cada cuerda, el gigante no puede moverse", metaforizó.

A continuación, se explayó sobre el lugar que debe ocupar el Gobierno en una sociedad. "El papel del gobierno es garantizar que el campo de juego sea bueno y que existan buenas reglas. Es esencialmente la liga de fútbol y el árbitro. Está para asegurarse de que haya juego limpio, que las reglas sean sensatas y permitir que los jugadores en el campo jueguen el juego", afirmó.

Sin embargo, el magnate señaló que en la práctica esto no ocurre. "Lo que pasa con el tiempo es que los gobiernos van creciendo y en cierto punto hay más árbitros que jugadores en el campo. Y luego el juego no es bueno. No digo que no se necesiten árbitros. Pero no queremos que superen en número a los jugadores", aclaró.

"Eso sería tonto, pero es lo que sucede. Los gobiernos sólo tienen que cerciorarse de que se está jugando un juego limpio y con reglas sensibles. Si no se ponen en el camino de los jugadores, los resultados serán excelentes", concluyó Musk.

Elon Musk sobre su objetivo de vida: "Lograr la expansión de la conciencia en el universo"

En otro orden, Elon Musk indicó que su principal objetivo es lograr "la expansión de la conciencia en el Universo", ya que "la civilización es frágil y lo que podemos hacer para aumentar las expectativas de vida es determinar cuáles son la especies que puedan extender su existencia hacia otros planetas y sistemas solares".

"Estamos tratando de ir más allá de las fronteras de un solo planeta, de contar con una ciudad sustentable en Marte, porque nos preocupa no solo la preservación sino la extensión de la civilización", señaló.

En cuanto a su rol al frente de su conglomerado de empresas, indicó que Tesla, con 140.000 empleados, y Space X con 15.000, son "las compañías que insumen la mayor parte" de su tiempo y que las otras, "son más pequeñas", por lo que no se ocupa de su actividad cotidiana.

En defensa de X, planteó que en esa plataforma "habrá cosas que se digan que son incorrectas, pero permite que haya una posibilidad de corregir". "Habrá un diálogo permanente y eso dará la mejor comprensión de la situación", aseguró.