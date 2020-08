Exclusivo | Los chats de Nieto con Macri: "Hay que empezar a instalar que hay una persecución política"

Pero eso no es todo, a los mensajes revelados por Ámbito esta semana donde Nieto le advertía a "Mauricio" la necesidad de instalar un relato ante el creciente escándalo por el espionaje, ahora se suman otros de las semanas anteriores, que prueban que Nieto y Macri estaban preocupados por la necesidad de crear un argumento ficticio para desligarse de la causa que los tiene cada vez más comprometidos.

El 8 de junio, Nieto le escribió un mensaje a Macri donde le advierte que tanto Cristina Kirchner como Santiago Cafiero se habían hecho eco de la denuncia por espionaje, por lo que entendía que era momento de salir a "instalar que hay una persecución" en su contra: "Buen día, Mauricio. Esto publicó CFK recién. Sumado a su saludo de ayer por el día del periodista, en el que también te acusa de espionaje, y las críticas de Cafiero del fin de semana, creo que es un buen escenario para empezar a instalar que hay una persecución político judicial cuyo único objetivo es distraer la atención de la situación social y económica de Argentina (Es similar a lo que hizo ella en 2016). Están viniendo con todo, y calculo que va a ser peor. No digo para que lo hagas vos directamente, pero si para empezar a decirlo en off y para que nuestros voceros lo empiecen a instalar. Ella está muy subida al tema, eso le va a dar credibilidad a nuestra denuncia de persecución, nos está dando el pie perfecto (y no creo que pare)", le escribió Nieto al ex Presidente pasadas las 5 de la tarde.

Además, en los mensajes que mantuvieron en el último tiempo también consta que Nieto le programó a Macri el viaje a Paraguay, y que el ex mandatario lo dilató lo máximo que pudo, pero que evidentemente algo muy urgente e impostergable lo llevó a realizarlo igual, pese a las críticas que podía generar. El 22 de mayo, Nieto envió: "Mauricio, podrías ir a Paraguay pero hay que solicitar ciertos permisos especiales al gobierno nacional en el que se detallen quienes viajan y el motivo. Si lo hacemos, seguramente lo filtren y mediáticamente te van a matar", sostuvo.

"Van a decir que el ex presidente tiene privilegios, tengamos en cuenta que la gente está saturada del encierro, que no entiende la realidad del país, etc. Salvo que sea urgente, creo que sería una picardía dilapidar el esfuerzo que ya hiciste para no contestar y no salir a hablar, por eso consideraría hacer el viaje una vez que se levanten las restricciones", le recomendó Nieto a Macri, quien poco más de un mes más tarde decidió viajar igual, en un vuelo privado que le envió el ex presidente de Paraguay, Horacio Cortés, y que levantó todo tipo de sospecha sobre el verdadero motivo de la travesía.