Fernán Quirós, tras la derrota en la interna: "Jorge Macri tiene una intención de voto consolidada"

"Esta armonía entre lo que pienso, siento y hago me hace transitar estos caminos complejos en paz y haber sido capaz de mantener mis ideales. Para esta decisión me ayudó mucho el aliento que me dieron y las recomendaciones de que este proceso no cambie esencia", destacó el funcionario.

En el principio de la carta, Quirós afirma que, a lo largo de este tiempo, trabajó "incansablemente para construir un estilo de hacer política que me permitiera aportarle a la sociedad, lo que aprendí a lo largo de mi vida".

Respetar y cuidar a las personas siempre fue y será lo más importante para mí. Ese cuidar incluye la convicción de que el funcionario público está al servicio de la sociedad y siempre es el conjunto el que determina su propio destino", mencionó.

quiros, larreta y jorge macri.png

Agradecimientos

Por otra parte, remarcó que "la mayoría de los porteños consideramos que el PRO tiene que seguir gobernando la Ciudad y para eso debemos estar representados por un solo candidato".

"Siempre dije que, en estos momentos tan duros de la Argentina, la sociedad se merecía un proceso de elección del precandidato del PRO que sea respetuoso, sin personalismos y sobre todo basado en la expresión mayoritaria de la sociedad a través de los instrumentos que tenemos a la mano, aunque no sean perfectos", explicó.

A modo de cierre, el ministro porteño agradece a su familia, a su equipo, a los ciudadanos y ciudadanas y a "Horacio, Lilita, María Eugenia, al gran equipo de gobierno, al PRO y a la Coalición Cívica".