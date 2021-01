Frase antisemita de un diputado ex-Cambiemos pone en aprietos a Massa

La declaración fue un extracto de una entrevista por zoom que terminó viralizado: “Estamos más unidos que nunca, nadie nos va a romper a nosotros. Y nadie que no tiene que ver con nuestra provincia, porque son como los judíos, por ahí no tienen patria y no saben dónde están”, sostuvo el legislador oriundo de la localidad de Colón. Ansaloni más tarde utilizó sus redes sociales para alegar que había sido “sacado de contexto” y que su referencia tenía que ver con una “frase milenaria” relacionada con la “falta de territorio que por muchísimos años el pueblo judío no tuvo” aunque admitió que la utilizó “mal formulada”.