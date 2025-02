Gobierno no presentará por ahora un pedido formal de intervención de la provincia de Buenos Aires

Ocho minutos antes de que The New York Times publicara que Mauricio Novelli, quien dijo ser asesor de Javier Milei , cobró uSs50.000 por persona una foto grupal con el mandatario durante la conferencia Tech Forum, en la cuenta oficial del Presidente se publicó un duro posteo contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof exigiendo su renuncia.

Lo cierto es que, mientras la espiral de acusaciones entre un espacio y otro por ver en manos de quién estaba la sangre derramada por las víctimas de inseguridad que hubo en la última semana crecía, también lo hacía el nivel de detalles del artículo publicado por el periódico estadounidense. Según el Times, Hayden Davis pidió uSs90 millones en criptomonedas por organizar un encuentro con Javier Milei y un contrato con el Estado argentino, según un empresario que recibió la oferta y prestó testimonio. Por política editorial, el medio avisa a las partes involucradas para pedir también la versión oficial, por lo que cuesta pensar que en el Gobierno no estuvieran al tanto de la publicación.

BAÑO DE SANGRE EN PBA Y LA INCOMPETENCIA DE KICILLOF . @Kicillofok Gobernador, en primer lugar, quiero señalarle que no se puede trabajar con alguien como Ud. que cree que los delincuentes son las víctimas mientras nosotros creemos que los delincuentes son los malos y el que las…

A diferencia de los días anteriores, durante la mañana del viernes no hubo grandes movimientos de funcionarios y Javier Milei permaneció en la Quinta de Olivos repasando su discurso. Pese a las publicaciones del Presidente y de los tuiteros orgánicos en las redes sociales, fuentes de diálogo directo con el mandatario aseguraron a este medio que por ahora no hay intenciones de presentar un pedido formal de intervención. El Gobierno sabe que la medida debería pasar por el Congreso y no cuenta con los votos para avanzar en la idea.

La Libertad Avanza acelera el armado para las elecciones legislativas y es en esta línea que muchos inscriben el enfrentamiento con Kicillof, a quien los libertarios subieron al ring de la contienda. Como contó Ámbito, en territorio bonaerense la inseguridad será el eje de campaña y en esa línea se inscribe candidatura de José Luis Espert, anunciada por el propio Presidente. "El Profe" no termina de cerrarle a Karina Milie, presidenta del partido, pero su discurso de mano dura es aprobado por el oficialismo.

El economista viene caminando desde hace rato la Provincia junto al Secretario de Culto Nahuel Sotelo, el presidente del bloque oficialista en la legislatura bonaerense Agustín Romo, y los diputados nacionales Santiago Santurio y Juliana Santillán. Todos posibles candidatos de cara a las legislativas.