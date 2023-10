Grindetti, al campo: "Me comprometo a que el Estado no los joda más"

Néstor Grindetti: Empieza a quedar muy claro, y sobre todo en el debate quedó blanco sobre negro, que nosotros tenemos tres grandes activos en Juntos por el Cambio: el equipo para gobernar, una fuerza legislativa importante y planes muy concretos y realizables. Al liderazgo de Patricia, su valentía y convicción, yo le agrego la templanza para llevar adelante medidas que van a requerir ese equilibrio entre templanza y coraje. El espacio de Javier Milei no tiene nada de todo eso.

P: ¿por qué no hay debate de candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires?

N.G: Lamentablemente no hay una ley que haga obligatorio el debate en la provincia. Digo lamentablemente porque nosotros queremos debatir, y no hay respuesta del gobernador ni de Carolina Píparo para discutir de cara a la gente los planes que tenemos. Para nosotros es tan importante que acabamos de proponer que si somos gobierno el debate sea obligatorio.

P: ¿Eso implica una reforma electoral para la provincia de Buenos Aires?

N.G: Nosotros vamos a proponer una reforma electoral que va a incluir ficha limpia, boleta electrónica, primera vuelta y balotaje, con desdoblamiento de la elección nacional. Es un paquete de leyes que vamos a consolidar en un proyecto.

P: ¿Cómo evalúa la respuesta de Axel Kicillof frente al escándalo de Martín Insaurralde?

N.G: Hay que seguir investigando, lo que se ve en las imágenes es una afrenta al 47% de pobres de la provincia de Buenos Aires, es una barbaridad pero hay que tener en cuenta que ese es el árbol que no tiene que impedir ver el bosque. se trata de la matriz de comportamiento que tuvo el kirchnerismo a lo largo de los últimos 20 años. El vacunatorio VIP, la fiesta en Olivos, el Banco Nación que contrata a una numeróloga, los bolsos de López. Todo se resume en la ideología del kirchnerismo que es "el Estado es nuestro". Me sorprende mucho que el gobernador haya dicho que no sabía nada, cuando un funcionario de ese nivel debe haber un decreto que lo autorice y debe haber delegación de firma. Sería muy grave que aparezca una firma de Insaurralde en esos diez días que se fue,

P: ¿La candidatura de Carolína Píparo por la Libertad Avanza es funcional a la reelección de Axel Kicillof?

N.G: Puede ser que divida votos opositores. Pero yo hablo de mí, tengo ocho años de ministro en la Ciudad de Buenos Aires y ocho años de intendente. Y mi equipo tiene experiencia. Me parece que es desde ahí donde tenemos una mejor oferta electoral y garantizamos la gobernabilidad porque sabemos donde nos estamos metiendo.- Yo veo que Píparo es una persona bien intencionada, la conocemos porque formó parte de nuestro espacio, pero no veo que tenga esa experiencia.

P: ¿Estaría dispuesto a sumar dirigentes de La Libertad Avanza o de otros sectores a su eventual gobierno?

N.G: Absolutamente, nosotros somos un espacio muy abierto para armar equipos. Si hay alguien que puede sumar en algún y pueda ayudar, por supuesto. Ahora yo me veo muy lejos del pensamiento de Milei. Yo no creo que haya que privatizar las escuelas, o que haya que andar armado. Entonces me cuesta pensar que puedo coincidir pero si hay alguien que algún tema puntual puede sumar, bienvenido.

P: ¿Qué medidas económicas tiene previsto aplicar en la provincia?

N.G: Vamos eliminar el impuesto a la herencia en la provincia de Buenos Aires, vamos a eliminar el impuesto inmobiliario complementario para las zonas rurales. Además vamos a volver al pacto fiscal de 2017 que es una baja progresiva de ingresos brutos, además de eliminar una cantidad importante de tasas. Para el campo vamos a proponer una serie de medidas desregulatorias. Hoy el Estado es una mochila de plomo para el sector privado y el campo. El campo pide a gritos que lo dejen producir. y que el Estado no los joda más. Yo me comprometo a que el Estado no los joda más. Ante la falta de divisas, el campo es el sector que nos puede ayudar a conseguirlas más rápidamente.

P: En materia de seguridad, ¿cuáles serían las tres medidas más importantes a aplicar en la provincia? ¿Ya tiene definido a su Ministro de Seguridad?

N.G: No lo definimos todavía. Hoy estamos integrando nuestros equipos con los de Diego Santilli, estamos trabajando muy bien. Hay medidas de coyuntura y de fondo. Lo primero es una inmediata bajada de Gendarmería al conurbano, funcionó muy bien cuando Patricia fue Ministra. También vamos a implementar la policía ciudadana en los municipios,vamos a bajar la edad de imputabilidad de los menores a partir de los 14 años. Y un tema muy importante es el cambio en el código procesal penal del concepto de reincidencia. Ya vamos a capacitar y darle más herramientas a la policía. El Estado les soltó la mano y nosotros vamos a cuidar a los que nos cuidan.

P: ¿Qué opina de la libre portación de armas que impulsa Milei?

N.G: Me parece una barbaridad, son frases que alientan a generar más caos sobre el caos actual. Imaginate hoy un chico de 18 años que lleve un arma al colegio. Pero es típico de Milei. Sobrevuela los temas, lee libros de filosofía y después propone medidas que son utópicas.

P: ¿Cómo vio a Patricia Bullrich en el debate?

N.G: La vi muy sólida, estaba muy tranquila y en su eje. La vi atacando cuando tenía que atacar y proponiendo cosas concretas cuando correspondía. Hizo propuestas factibles y cuando atacó no fue sólo con chicanas sino con temas donde el oficialismo hace agua.