Guillermo Snopek se inclinó por un candidato único: "Hay que plantearle a la sociedad una fortaleza del gobierno"

"En las circunstancias que tenemos en la Argentina, con esta volatilidad en la economía, se abre esta instancia con un abanico de candidatos que quieren participar", analizó el senador e indicó: " Es responsabilidad política plantearle a la sociedad una fortaleza de gobierno" . Aun así, destacó la gestión de Sergio Massa en el ministerio de Economía y, "aunque los indicadores de hoy no son lo que nos gustaría", Snopek cree que, sumados al triunfo en Tucumán, "le da un respaldo al gobierno".

Respecto a la situación en Jujuy, Snopek criticó la "falta de legitimidad que tiene el triunfo de Gerardo Morales hace menos de un mes" . "Hubo una eleccion y en teoría ganó con el 49% de los votos pero eso representa solo un 32% del electorado, lo que se traduce en que hoy no hay un consenso" , explicó el senador nacional.

"Ha mezclado una reforma constitucional con las elecciones del Poder Ejecutivo para sacarle derechos a los jujeños", detalló el legislador y agregó: "Morales quiere restringir lo que hoy establece nuestra constitución como el derecho a reclamar y la posibildiad de expresarnos".

La marcha realizada la semana pasada "fue muy fuerte no solo por parte de los docentes sino de todo el pueblo jujeño saliendo a manifestarse y a decir que este Jujuy no es el norte a seguir", dijo Snopek mientras que aseguró que Morales "ha degradado la calidad institucional de la provincia en busqueda de su posicionamiento". "Fuimos impugnados por un tribunal electoral que responde a él con ex diputados provinciales", denunció el senador.

"Los docente estan pasando un momento muy duro, no hay paritaria ni discusion salarial", dio a conocer el dirigente, que destacó que esto causó que "toda la comunidad educativa se haya sumado" a manifestarse por "la angustiante situacion que viven los maestros de nuestra provincia".

La reforma constitucional en Jujuy que impulsa Morales y el decreto 8464 es considerado "antidemocrático" por organizaciones sociales y sindicales generan hace semanas protestas callejeras en varios puntos de la provincia. Frente a este panorama, Morales anunció este martes que derogará ese decreto, pero aseguró que, si los docentes no levantan sus medidas de fuerza "se descontarán los días de huelga".

Docentes de todos los niveles educativos de Jujuy, trabajadores estatales y organizaciones sociales marcharon este miércoles en reclamo de salarios dignos y contra la reforma constitucional. Los manifestantes recorrieron las calles céntricas para finalizar en la plaza Belgrano, frente a Casa de Gobierno, con la consigna "Arriba los salarios, abajo la reforma".