Guiño a Jorge Macri: con aval opositor, la Legislatura porteña aprobó los pliegos de los primeros jueces del fuero laboral

El bloque PRO logró aprobar por amplia mayoría las designaciones de los magistrados que integrarán la futura Justicia del Trabajo porteña. También se dio el visto bueno a los fiscales y asesores tutelares.

La Legislatura porteña le dio un guiño al plan de Jorge Macri al aprobar este martes los pliegos de los jueces, fiscales y asesores tutelares que integrarán el futuro fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires. Con votos de la oposición, el PRO dio un paso importante en la conformación de la estructura judicial que resolverá sobre conflictos laborales individuales con asiento en CABA.

Vamos por Más , el bloque conformado por amarillos y cívicos que se ubica como tercera fuerza dentro de la cámara, se anotó un triunfo en el recinto a pesar de estar en franca minoría. El aporte sustancial provino de los bloques del peronismo y de La Libertad Avanza , secundado por los aliados de Ciudadanos Unidos/UCR y por los dialoguistas de Confianza y Desarrollo , la bancada que integra Horacio Rodríguez Larreta.

Durante la sesión especial se trataron seis despachos provenientes de un dictamen conjunto de la Junta de Ética, que conduce el peronista Matías Lammens, y de la Comisión de Justicia, presidida por la libertaria Solana Pelayo. Todos y cada uno de los expedientes recibieron por separado 50 votos afirmativos, 2 negativos y una abstención, reflejo del acuerdo entre las diferentes fuerzas.

En principio, tal como prevé la ley 6.789, la Justicia Laboral de CABA estará conformada por diez Juzgados de Primera Instancia y dos Fiscalías, una Cámara de Apelaciones compuesta por dos salas de tres jueces y una Fiscalía, sumado a dos asesores tutelares repartidos entre ambas instancias.

Para cubrir los diez primeros cargos fueron seleccionados María Sol Loredo, María Paula Nievas Ibáñez, Laura Victoria Bonhote, Laura Alejandra Calogero, Francisco Elissondo, Agustina Bergonzelli, Antonella Stringhini, Itatí Canido, Pablo Andrés Liste y Sebastián Luis Caset , cuyos pliegos fueron enviados por el Consejo de la Magistratura porteña tras haber superado la instancia de concurso.

En el caso de los integrantes de la Cámara de Apelaciones, fueron designados Diego Tula, Martín Furchi, Patricia Ceriani, Silvia Gutiérrez Garay, Gabriela Fernández y Horacio Pitrau. De igual manera, los nombres también arribaron al recinto fueron propuestos por el organismo judicial.

En cuanto a los representantes del Ministerio Público, Viviana Laura Díaz y Mariana Paula Mansilla integrarán las dos Fiscalías de Primera Instancia, mientras que Germán Helvio Queipo fue designado en la Fiscalía de la Cámara de Apelaciones. Asimismo, Federico Kaimakamian Carrau fue efectivizado como asesor tutelar de Primera Instancia y Damián Natalio Ariel Corti cumplirá dicho rol ante la Cámara.

El nuevo fuero laboral porteño, aún en construcción, reflejará no solo la competencia académica de sus integrantes -que superaron los concursos previstos por la ley- sino también la variopinta escena política porteña. Sus futuros integrantes orbitan terminales vinculadas al PRO, el peronismo, la UCR, y el larretismo, pero también sectores del sindicalismo, el ámbito académico e incluso algunos provienen de la Justicia Laboral ordinaria.

Por caso, Tula, magíster en Derecho del Trabajo, cuenta con el respaldo de terminales que orbitan entorno al Ministerio de Justicia porteño y Furchi, juez del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de CABA, mantiene contactos con el universo del peronista Juan Manuel Olmos.

Para graficar la paleta de colores políticos que integrarán el futuro fuero, Gutiérrez Garay fue abogada del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) que conduce el justicialista Víctor Santamaría, mientras que Pitrau ocupó cargos en el Ministerio de Trabajo durante los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei. Gabriela Fernández proviene de la Justicia Nacional del Trabajo y se desempeñó como secretaria parlamentaria de Graciela Ocaña.

El PRO avanza en la puesta en marcha del fuero laboral

La creación de la Justicia Laboral de CABA es un viejo anhelo del expresidente Mauricio Macri y del PRO en sí, pero también refleja los intereses de la tropa libertaria. Nación aprobó el convenio de transferencia de competencias a principio de año, en el marco del debate en el Congreso de la Reforma Laboral. En las filas violetas prevén un posible aumento de la litigiosidad a raíz de las transformaciones en el mundo laboral que impulsaron a través del DNU 70, la Ley Bases y, principalmente, la Ley de Modernización Laboral.

El convenio no entrará en vigencia hasta tanto se suscriban acuerdos por los recursos. En ese plano, CABA y Nación continúan negociando en pos de llegar a un entendimiento que les permita suscribir el convenio por los fondos que echarán a andar la nueva estructura. Por lo pronto, fuentes porteñas calculan un monto de unos $150.000 millones para replicar la Justicia Laboral ordinaria en la Ciudad. Sin embargo, aseguran que el objetivo es iniciar el proceso con menos salas que las que funcionan a nivel nacional.

Actualmente, el fuero laboral nacional cuenta con 80 juzgados, mientras que la ley 6.789 aprobó la creación de 10 salas. Para igualar las condiciones, Macri envió un nuevo proyecto que suma 70 juzgados y otras ocho salas de Cámara. De todas maneras, en CABA consideran factible poder poner en marcha los tribunales porteños con 20 salas para el primer trimestre del año próximo y están dispuestos a destinar recursos propios para tal fin.