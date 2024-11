Javier Milei volvió a cargar contra los periodistas: "Son torturadores profesionales"

Pero el encono del Presidente no finalizó en la entrevista y, posteriormente, Milei utilizó sus redes sociales para realizar un largo descargo contra el periodismo : "A estos pseudoperiodistas les quiero decir que les llegó el momento de tener que bancarse el vuelto por haber mentido, calumniado, injuriado y hasta haber cometido delitos de extorsión".

Que el presidente mantiene una relación tensa con un amplio sector del periodismo no es novedad. Una vez más, Milei cruzó duramente a los periodistas argentinos durante una entrevista con un podcast estadounidense: " La mayor cantidad de los periodistas en la Argentina , salvo excepciones, son mentirosos, calumniadores, injuriadores y aún si persistiera el monopolio que exigen que vuelva a reinar pedirían dinero porque son eso, son extorsionadores, ladrones, corruptos ", afirmó.

Sobre su persona, el líder libertario aseguró que los medios pusieron "tres drones" en la casa presidencial para espiarlo. "Se metieron con mis perros, que son los seres más maravillosos que existen. Como no me pueden criticar la gestión, salvo mintiendo y deformando los números, lo hacen con estas cosas" denunció.

A gran parte del periodismo le gusta el boxeo duro con dosis extremas de violencia, con la particularidad que su rival tiene que estar atado de pies y manos. Así golpean de modo fuerte y dan "muestras" de exquisitos en el arte. A su vez, el oponente frente a su… — Javier Milei (@JMilei) November 20, 2024

Cómo si fuera poco, luego el presidente realizó un largo descargo en X en donde resaltó el rol de las redes sociales y volvió a la carga contra el oficio del periodismo: "A gran parte del periodismo le gusta el boxeo duro con dosis extremas de violencia, con la particularidad que su rival tiene que estar atado de pies y manos. Así golpean de modo fuerte y dan "muestras" de exquisitos en el arte. A su vez, el oponente frente a su imposibilidad de defensa muchas veces es extorsionado para que no le peguen tanto", analizó.

"Sin embargo, gracias a la tecnología, los celulares y las redes sociales, los delincuentes del micrófono hoy ven que sus víctimas no sólo han logrado desatarse sino que además tienen gran capacidad de respuestas, Por ende descubren que no sólo no son grandes púgiles sino que además son bastante menos que mediocres frente a un rival endurecido fruto del castigo asimétrico", subrayó el Presidente con una fuerte defensa a las nuevas tecnologías y aplicaciones.

"Gracias a las redes sociales se les terminó el privilegio de casta que han tenido durante tanto tiempo y que han ejercido con tanta violencia. Por eso, acepten que el mundo cambió para bien y a ustedes se les acabó el monopolio de la palabra. Sí, ahora van a ganar menos dinero pero eso es normal en un mercado libre", concluyó.

Javier Milei aseguró que la economía está en "un momento floreciente"

En el mismo podcast en el que criticó duramente a los periodistas, Milei también analizó la actualidad económica argentina y aseguró que el país ya cambió el rumbo tras haber "encontrado un pico de actividad en abril". De esta manera, el líder libertario marcó que allí comenzó una "recuperación cíclica" y que los "salarios le están ganando a la inflación" y se están acercando a los valores reales de noviembre. "Lo mismo para las jubilaciones", aseguró.

Al respecto, destacó que el aumento más pronunciado se está viendo en los salarios de la economía informal, por lo que "la pobreza y la indigencia están cayendo mucho más bajo de lo imaginado".

"La economía argentina está en un momento absolutamente floreciente y eso se sostiene a largo plazo con reformas estructurales. Eso es lo que hacemos día a día desregulando la economía y enviando nuevas leyes que liberan a los argentinos de la cantidad de trabas opresores que la han castigado durante los últimos 100 años", remarcó.

Por último, sobre la desregulación, liderada por el ministro Federico Sturzenegger, el entrevistador le preguntó qué consejo le daría a Elon Musk, que a partir del 20 de enero estará al frente del Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que tendrá funciones similares al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. "Que vaya al hueso, al límite y que no baje los brazos", respondió Milei y destacó que la cartera del funcionario argentino "cada día quita entre 1 y 5 trabas que tiene la economía".