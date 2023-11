Javier Milei y el despecho con el BCRA: pasantía fallida, psicotécnico y la obsesión por destruir maquetas

JAVIER MILEI.JPG Télam

Elecciones 2023: el despecho de Milei con el Banco Central

Tras las declaraciones de Massa, el conductor de C5N, Fernando Bercovich, brindó mas detalles sobre el período de seis meses de pasantía que tuvo el candidato presidencial de La Libertad avanza, Javier Milei, en el Banco Central.

Según Bercovich, Milei hizo una pasantía hace 30 años. Entonces me pregunté por qué lo había ocultado (...) Cuando tuve tres fuentes me animé a decírselos, pero me hizo ruido no tener la fecha exacta".

El periodista confirmó el dato que lo ubica al libertario como empleado no rentado desde el 22 de diciembre de 1992 hasta el 22 de junio de 1993. Según aclara en su investigación, los informes que definían la extensión o el rechazo del empleado - en este caso Milei- no se regían en base a un examen psicotécnico, sino que estaban a cargo del jefe de pasantes.

"En los dos (informes) cuestionan la capacidad y la formación de Javier Milei, que era estudiante del último año de la carrera. Que un jefe hable de una formación deficiente de un joven profesional, equivale enviarlo al principio. Lo más saliente que dice es que Milei no sabía inglés. No es un delito que no le hayan renovado ni que no supiera inglés. Lo que sí es relevante es que lo haya ocultado. ¿Por qué? Porque Milei estructuró toda su campaña alrededor al Banco Central", reveló el periodista.

Las obsesión de Milei con el Banco Central

El reiterado rechazo del candidato libertario al órgano económico tras su expulsión intempestiva se pudo ver tiempo después en sus insultos, propuestas de campaña y hasta en actuaciones. En las últimas horas, usuarios de redes sociales viralizaron este martes una filmación donde Milei destruye el Banco Central con un martillo de Thor junto a la polémica diputada libertaria Lilia Lemoine: "Basta de inflación".

En el video también participan Lilia Lemoine, la diputada electa en las elecciones generales, y su hermana y asesora, Karina Milei. "Javier, el Banco Central está haciendo de las suyas de nuevo. Me parece que es hora de cerrarlo", dice Lemoine con un maletín en la mano y un disfraz de heroína.

Al grito de "destrucción, destrucción", Milei, con la vehemencia que lo caracteriza, toma un martillo similar al de Thor y rompe una maqueta del Banco Central.

Video milei banco central.mp4

La parte actoral de Milei ya había sido viralizada a través de la plataforma X (ex Twitter), con un video del aspirante a la presidencia que también apunta a la destrucción del BCRA.

Antes de su lanzamiento como candidato a jefe de Estado, protagonizó una obra de teatro llamada catarsis y, en el último acto de su actuación, el economista destruye con un bate otra maqueta del Banco Central al grito de "la locura es que vos existas, basta de inflación".