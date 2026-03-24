Javier Milei y Juan Bautista Mahiques se reunieron en Olivos para avanzar en un nuevo Código Penal + Seguir en









El ministro de Justicia informó que mantuvo un encuentro de trabajo con el Presidente y anticipó que el Gobierno avanzará en la redacción de una reforma integral para actualizar la legislación vigente.

Mahiques informó en X que mantuvo una reunión con Milei en la quinta de Olivos para avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal.

El Gobierno volvió a poner sobre la mesa la reforma del Código Penal. A través de un mensaje publicado en X, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, informó este martes que mantuvo una reunión de trabajo con el presidente Javier Milei y aseguró que ambos decidieron avanzar en la redacción de una nueva norma “a la altura de los desafíos actuales”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según detalló el funcionario, la estrategia oficial contempla dos vías en paralelo: por un lado, la elaboración de un nuevo Código Penal; y por el otro una serie de iniciativas para el corto plazo que serán trabajadas junto al Congreso mientras se desarrolla esa reforma integral.

En ese marco, Mahiques anticipó que el oficialismo buscará endurecer penas, armonizar escalas penales e incorporar nuevos delitos. Entre las figuras que mencionó aparecen los delitos migratorios, las estafas piramidales, la modalidad de viuda negra, las salideras, entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y una mayor centralidad sobre las víctimas.

El anuncio reactiva una discusión que el oficialismo ya había instalado a comienzos de año, aunque luego quedó desplazada por otras prioridades legislativas. En enero, el Gobierno había decidido correr el debate del nuevo Código Penal para concentrarse en la reforma laboral, en medio de las negociaciones políticas necesarias para ordenar el temario parlamentario.

En aquel momento, además, todavía no había una redacción cerrada del proyecto, ya que el oficialismo admitía que la reforma requería acuerdos técnicos y políticos amplios, tanto por la magnitud del texto como por la necesidad de construir consensos legislativos para avanzar con una modificación de fondo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juanbmahiques/status/2036594617312043354?s=46&partner=&hide_thread=false Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente Javier Milei en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales.



A su vez, en la transición hacia el momento en que tengamos el nuevo Código Penal, trabajaremos… — Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) March 25, 2026 Una reforma que había quedado postergada La seguridad aparece desde hace tiempo como una de las prioridades del oficialismo detrás del frente económico. Esa lógica ya se había traducido en otros proyectos impulsados en el Congreso, con cambios en penas, procesos y herramientas de investigación, aunque la reforma integral del Código Penal había quedado relegada dentro del cronograma legislativo. Bajo ese contexto, el mensaje de Mahiques muestra que la Casa Rosada busca volver a activar esa agenda, ahora con un esquema escalonado: avanzar primero con modificaciones puntuales en delitos que el Gobierno quiere poner en el centro del debate público y, más adelante, enviar una reforma más amplia del sistema penal.