Viviana Canosa reapareció en TV: el guiño a Milei para 2023

Viviana Canosa.jpg Gentileza: @vivianacanosaok

Reapareció Canosa y se cruzó con Milei

En medio del programa, Viviana Canosa se reencontró con un viejo conocido. Es que el diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, había sido invitado para una entrevista y se cruzaron al aire, donde hablaron sobre su futuro.

La conductora mantiene un buen vínculo con el economista y ha colaborado en varias de sus presentaciones y actos públicos, donde se expresaron afecto mutuamente. Tanto es así que Canosa habló varias veces de una posible incursión en la política.

Milei, quien aguardaba a ser entrevista, se acercó a saludarla y allí dejó una frase que abre las puertas a la chance de ver a Canosa en la política: “La esperamos con los brazos abiertos”, afirmó el diputado, al hacer referencia sobre si sumaría a la conductora a su espacio como una figura más.

En respuesta a Milei, Canosa agradeció la buena onda y no descartó que esa posibilidad se concrete en el futuro cercano. “Yo con gente de bien no tengo problema de colaborar, lo que no quiero es corrupción y especulación”, sostuvo la periodista. Y el diputado no ocultó su deseo: "Está en sus manos", afirmó.