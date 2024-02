Jorge Macri con el Papa: "Estamos trabajando para estar cerca de la clase media"

Jorge Macri agradeció el recibimiento y “su paternal bendición, rezamos por usted y confiamos que su oración por nosotros traerá paz y unidad a nuestra patria y a nuestra Ciudad. Lo esperamos en su casa que es Buenos Aires”.

En otro sentido, la conversación, según contó el mandatario porteño abarcó también el concepto de “llegar antes de que la gente sufra". "Le conté que estamos trabajando en mecanismos para estar cerca de la clase media que no busca asistencia de manera habitual. Coincidimos en que esta situación recuerda a lo que pasó durante la Pandemia”, aseguró J.Macri.

“Me contó que le interesaba esa frase de ‘llegar antes’ y ‘te la voy a robar’, bromeó el Papa con quien también intercambiamos la preocupación del tema de salud mental, las adicciones, cómo trabajar con las iglesias, tanto la católica, los hogares de Cristo, la Iglesia Evangélica, los curas villeros, Cáritas, el tercer sector para ayudar a contener y asistir”, agregó el Jefe de Gobierno.

Francisco le retribuyó diciendo: “Me gusta eso de ‘llegar antes’. Me hace acordar a eso que escribió algún poeta de ’madrugar a la aurora’. Le diría a los porteños, y a los argentinos en general: que no se dejen madrugar, que lleguen antes. Que no se dejen madrugar por el desánimo, el enojo, por la sensación de que no hay futuro, de que todo está perdido. Hay esperanza. Cada uno de nosotros tenemos que ponernos en ese esfuerzo y sintonía de no dejar que nos madruguen los sentimientos y las realidades negativas. Hay que ser parte de un camino de superación. Un pueblo debe marchar y ponerse de pie”.

“Tuve la oportunidad también de sumarme al deseo de millones de argentinos e invitarlo a visitar nuestro país y nuestra Ciudad, de la que fue su pastor y guía espiritual. Su mensaje de esperanza nos alienta a seguir construyendo una sociedad mejor, más justa y solidaria”, finalizó Jorge Macri.

El Papa comentó que uno de los grandes atractivos que tiene Buenos Aires además de su diversidad, su inclusión, la capacidad de convivencia de distintos credos, confesiones y religiones, es la identidad barrial. Que hay una sola Ciudad pero que cada barrio tiene su identidad, dijo Macri, y que Francisco fue nombrando muchos de ellos y los lugares que recordaba de cada uno.

“Fue muy interesante esta charla para mí. Sentir cómo el Papa recuerda con profundo afecto y cariño esa Ciudad de la que fue arzobispo y que la recuerda en esquinas, en barrios, en identidades… fue algo movilizante”, cerró Jorge Macri.