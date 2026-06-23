José Luis Gioja pidió unidad en el peronismo, defendió las PASO y reclamó la libertad de Cristina Kirchner

El ex gobernador de San Juan relativizó las tensiones dentro del PJ y aseguró que "el peronismo no es un colegio de chicos buenos". Reivindicó las primarias como el mecanismo "más democrático" para elegir candidatos, cuestionó a Javier Milei por promover "odio, destrucción y mesianismo".

El ex gobernador de San Juan y dirigente histórico del PJ, José Luis Gioja , llamó a encauzar las diferencias internas dentro del peronismo, defendió la vigencia de las PASO como mecanismo de selección de candidatos y cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei , al que acusó de transmitir "odio, destrucción y mesianismo".

En medio del debate sobre el futuro del peronismo y las tensiones que atraviesan al movimiento, Gioja relativizó las disputas internas y sostuvo que forman parte de la identidad misma del justicialismo.

"El peronismo no es un colegio de chicos buenos, es un movimiento con intensísima vida interna y obviamente esto genera discusiones. Bienvenido sea que sea así porque la única paz que conozco es la de los cementerios. Mientras haya vida, el peronismo seguirá existiendo" , afirmó.

En ese sentido, planteó que las diferencias deben procesarse dentro de los canales democráticos y con un objetivo común. "Que cada uno tome el andarivel que quiera pero el lugar de llegada sea el mismo, que nadie venga de frente. Esto se puede hacer usando temas democráticos" , señaló.

Gioja consideró que el peronismo atraviesa una etapa compleja, aunque recordó que el movimiento ya superó otras crisis a lo largo de su historia. "El peronismo ha vivido crisis como ésta. Ésta es medio inédita porque tiene que ver con la esperanza, con cuestiones que uno no puede de golpe tratar de enderezar" , analizó.

Al referirse a las discusiones internas, pidió distinguir los debates políticos de las disputas personales. "Hay que separar política de politiquería", remarcó, y advirtió que "los reclamos de índole personal no van a prosperar". Según sostuvo, lo que terminará imponiéndose será "la defensa que siempre hizo el Justicialismo de los intereses de nuestro pueblo".

El ex titular del PJ nacional también se manifestó a favor de mantener las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. "Las PASO son la forma más democrática para elegir candidato. Algunos sectores quieren sacarlo porque les gusta asignar a dedo o vender candidaturas", disparó.

Incluso reconoció que, en términos electorales, el mecanismo no siempre benefició al peronismo. "Las PASO tendrían que quedar porque dan buenos resultados. Objetivamente, nunca nos favorecieron", admitió.

Respecto de la situación política y económica del país, Gioja sostuvo que la principal tarea de la oposición es ofrecer una alternativa de reconstrucción nacional. "Hay que reconstruir este gran país nuestro. Lo están haciendo pedazos", aseguró.

Las críticas también alcanzaron al Gobierno nacional. "Lo que transmite el Gobierno tiene que ver con odio, destrucción, mesianismo", afirmó. Sobre las disputas internas en distintas provincias, respaldó la decisión del senador Sergio Uñac de competir electoralmente. "Uñac se ampara en el derecho constitucional, está bien que se presente", sostuvo.

En cambio, fue más crítico con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, a quien cuestionó por su relación con la Casa Rosada. "Lo de Jaldo es una desobediencia a propuestas del Justicialismo y del campo nacional y popular. Analizándolo tiene claramente que ver con la venta de lo que hace por determinada acción con la Provincia", expresó.

Por último, Gioja dedicó varios conceptos a la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reclamó el acompañamiento de todo el peronismo.

"No debe haber un peronista, que se diga como tal, que no se solidarice con Cristina", sostuvo. Y concluyó con un pedido explícito: "Hay que hacer todo lo que se pueda para que Cristina recupere la liberta