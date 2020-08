Juan Cabandié: "El 95% de los fuegos son intencionales"

"Es indignante, apagamos el fuego y a los 3 días los vuelven a encender", dijo Cabandié en declaraciones a "Mañana Sylvestre" en Radio 10.

Juan Cabandie - Mañana Sylvestre - Radio 10

El funcionario aseguró que los incendios son provocados "por ganaderos que queman pastizales altos para mejorar el pastoreo del ganado vacuno". "Lo hacen porque la soja expulsó el ganado del continente", argumentó.

En tanto, Cabandié volvió a criticar a la Justicia Federal de la ciudad entrerriana de Paraná por su actuación en la investigación de las quemas intencionales de campos en las islas de esa provincia: "Hace 4 meses que la costa del Paraná está respirando humo, no podemos naturalizar estos incendios intencionales".

https://twitter.com/juancabandie/status/1300054205416321025 ¿Para dónde está mirando la Justicia federal con asiento en Paraná?

Apagamos el fuego y a los pocos días lo vuelven a prender. El juez federal Alonso no está actuando. Debe apresar urgente a los responsables del ecocidio. El lugar de cada uno de ellos es la cárcel. — Juan Cabandié (@juancabandie) August 30, 2020

"La Justicia tiene ya 12 imputados y no ha resuelto, no ha tenido ninguna posición al respecto, ni siquiera llamado a indagatoria", remarcó el funcionario al tiempo que aseguró que "los mismos que están quemando ahora dicen que las autoridades nacionales no hacen nada, es indignante".

A mediados de mes, el ministro puso en marcha en la localidad santafesina de Puerto Gaboto su proyecto para instalar siete Faros de Conservación para controlar, con guardaparques, los incendios en las islas.

En un acto realizado en esa localidad se firmaron los acuerdos para comenzar esa tarea, que incluye la instalación de un faro en la isla del Charigüé, situada frente a la ciudad santafesina de Rosario.