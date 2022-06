Juan Zabaleta: "Construimos el FdT para acomodar el desastre que nos dejó Macri"

Y agregó: "Los trabajadores tienen la expectativa de que este Gobierno pueda mejorar los salarios y recuperar el empleo. Tenemos que lograr que puedan resolver sus problemas con las políticas de este Gobierno. Estamos haciendo mucho para contener, sostener y abrazar. Y hay que hacer más".

Además, señaló que las declaraciones mediáticas de Juntos por el Cambio (JxC) "ayudan" a consolidar la unión en el FdT.

"La oposición cuando declara, nos ayuda mucho. Que se vienen reformas laborales, reformas jubilatorias, dolarización de la economía. Mirá lo importante que es seguir juntos para tener un Estado proactivo que invierta y sostenga", indicó.

Y marcó que "lo que crea trabajo no son las reformas laborales sino la inversión, que puede ser privada, estatal o ambas".

"Estamos trabajando en el fortalecimiento de la economía popular, para consolidar el trabajo en millones de argentinos que quedaron fuera del mercado laboral", añadió.

A modo de cierre, el funcionario detalló: "Me da un poco de vergüenza hablar de 2023 en un merendero o un comedor. Voy y pregunto qué hace falta, cuántos pibes o familias siguen yendo, o cuántas bandejas llevan a cada casa. No hablemos de 2023, no es bueno ese camino. Pensemos que hoy o mañana hay argentinos que tienen que estar mucho mejor".