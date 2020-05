Mesa judicial PRO: la Cámara Federal dictaminó que todas las causas sean tramitadas bajo un mismo expediente

La letrada había declarado en la radio AM750 que tuvo que soportar "presiones" durante los cuatro años en los que Macri estuvo al frente de la Casa Rosada.

“Nada más que yo de entrada, desde el propio diciembre de 2015, cuando me vinieron a preguntar cuánto iba a demorar en sacar un fallo, etcétera, cosa que no me había pasado nunca en el tiempo que yo en el ejercicio de la jurisdicción en Casación, les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran a mi despacho a hacerme ese tipo de preguntas. Y ahí no lo hicieron más personalmente a través del poder político, pero sí lo hacían con títulos de diario”, manifestó en aquella ocasión Figueroa sin otorgar nombres.

Este testimonio (específicamente una grabación del programa de radio) fue incorporada a la causa a cargo de Ramos, pero había sido delegada en la fiscalía de González, aunque con esta última determinación de la Cámara Federal de Comodoro Py todo estará bajo el mando del primero.

A raíz de estas palabras de la magistrada, un diputados y senadores del Frente de Todos presentaron una denuncia penal para solicitar investigar lo que se denomina el "lawfare macrista".

Posteriormente fue ampliada frente a nuevos testimonios de jueces y camaristas que alegaron haber sido presionados y hasta enjuiciados.

En los últimos días, se conoció que Luis Raffaghelli, integrante de la Sala VI de esa Cámara del Trabajo, recibió presiones para que emitiera fallos a favor de ése gobierno.