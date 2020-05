Periodista de Ámbito denunció "aprietes" tras revelar presiones de la justicia durante el macrismo

“En el gobierno anterior un funcionario que estaba por debajo del exministro de Justicia Germán Garavano entró a mi despacho para presionarme por la causa sobre el memorándum con Irán", había dicho la magistrada en el programa Toma y Daca.

Si bien, la jueza no mencionó nombres, sí dio a entender que se trataba del exconsejero de la Magistratura y actual fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques.

La entrevista destapó un escándalo político que motivó una serie de tuits de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y una denuncia penaldenuncia penal por parte de nueve diputados y 11 senadores del Frente de Todos, quienes solicitaron a la justicia que investigue "presiones e interferencias" para "direccionar investigaciones" por parte de miembros del gobierno de Mauricio Macri.

Cristina Kirchner on Twitter Acabo de escuchar en @AM750 a la jueza Ana María Figueroa de la Cámara Federal de Casación Penal, contando cómo fue presionada por Juan Bautista Mahíques, exconsejero de la Magistratura por el Ejecutivo en el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa memorándum de Irán. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 2, 2020

Este sábado, luego de entrevistar al juez de la Sala VI de la Cámara del Trabajo, Luis Raffaghelli, quien ratificó los dichos de su colega al afirmar que durante el macrismo los jueces "teníamos la Espada de Damocles en el cuello", el periodista de Ámbito recurrió a su cuenta de Twitter para denunciar que recibió “aprietes” por parte de Hipólito Nosiglia, jefe de prensa de Mahiques.

Mariano Martín on Twitter Parece que a @hipnosi tampoco le gustó eso así que volvió a la carga. Resulta que a algunos los sospechan por aprietes y responden... apretando. Eso es todo. Quería que lo supieran. pic.twitter.com/qrzQeBVmCs — Mariano Martín (@marianoemartin) May 9, 2020

“A uno ya no le sorprenden estas cosas, nunca me había pasado en varios años de profesión, pero pasan”, explicó Mariano Martín en diálogo con C5N.

Allí reveló que tras la nota con la jueza Figueroa el sábado pasado recibió un mensaje de Nosiglia -con el que no tenía trato-, que le pedía que se disculpara por la mención a Mahiques.

“Esta persona de la nada se contactó conmigo sin conocerme y en un muy breve intercambio de mensajes, me dio a entender por qué había mencionado a Mahiques en la entrevista y me pidió que me disculpe”, contó Martín.

“Me exigieron una disculpa donde no se había cometido ningún error. La denuncia de la jueza la semana pasada fue de una gravedad altísima. Si yo no le hubiera repreguntado no me sentiría tranquilo con mi conciencia. Dí tres nombres, los dos primeros los negó, y al tercero que era el de Mahiques hizo silencio y dijo ‘por suerte ya pasó’”, recordó Martín.

El periodista había decidido no revelar los mensajes que había recibido por parte de Nosiglia, pero este sábado luego de entrevistar al juez Raffaghelli y enviarle un mensaje a Mahiques para darle un derecho a réplica al aire, la secuecia volvió a repetirse. “Ahí se vuelve a contactar Nosiglia para decirme que era un caradura porque en lugar de pedir disculpas quería hacerle una entrevista”, señaló.

“Hace hace 25 años laburo de esto y me toca lidiar con gente pesada pero esto no me había pasado. Que un funcionario a quien no conozco y con el que nunca había tenido trato me mande un mensaje así para mi fue inédito. Y preocupante”, agregó el periodista.

“Resulta que a algunos los sospechan por aprietes y responden... apretando. Eso es todo. Quería que lo supieran”, cerró Martín.

La denuncia del periodista a través de Twitter, valió un retuit de Cristina Fernández de Kirchner, quien escribió: "Hola. Qué tal?", antes de dar pie al hilo de Mariano Martín.