La burla de Diana Mondino por el cierre del Ministerio de Mujeres

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), la funcionaria de La Libertad Avanza (LLA) citó el mensaje oficial de la Oficina del Presidente que notificaba la eliminación de la cartera.

"Me dirijo a Uds. a fin de hacerles saber que en el día de ayer he recibido un llamado de WhatsApp a las 19:57 hs por parte del Secretario de Derechos Humanos Alberto Baños mediante el cual me comunicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que se encuentra bajo la órbita jerárquica de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia conforme los decretos n° 450 y 451/24, dejará de existir", sostuvo la letrada a través de una carta oficial.