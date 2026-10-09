La Justicia frenó dos artículos de la Reforma Laboral y abrió una nueva disputa + Agregar ámbito en









Declaró este viernes la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de sus artículos 79 y 94 y ratificó la competencia del fuego laboral. Todavía ningún juez falló en la cuestión de fondo e incluso sigue abierta la causa abierta de la CGT contra la norma.

Los cesantiados de ACUMAR podrán seguir su reclamo en la Justicia del Trabajo.

La disputa judicial por la reforma laboral no terminó. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró este viernes la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de sus artículos 79 y 94 y ratificó la competencia del fuego laboral. La decisión aplica solo a un litigio por la cesantía aplicadas en el órgano público ACUMAR, pero abre un nuevo antecedente en la disputa por la ley, con varias causas en su contra sin resolver.

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En su fallo, los jueces Enroque Catani y Gabriela Vazquez entendieron que los artículos 79 y 94 son contrarios con los derechos consagrados por la Constitución porque privan al trabajador del acceso a la Justicia del Trabajo. Ambos establecen que en los casos en que sea parte o tercero interesado el Estado nacional será competente el fuero Contencioso Administrativo y no el Laboral, incluso para las casos sin resolución abiertos antes de la sanción de la ley en marzo de 2026. Como ACUMAR es un organismo público, los cesantiados no pueden seguir litigando en el fuero laboral como estaban haciendo.

"Esta Sala no puede sino concluir que el novedoso artículo 20 de la L.O. (texto cfr. art. 79 de la ley 27.802) resulta incompatible y violatorio de las garantías consagradas a través de los artículos 14 bis y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, 8.1, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, 6º y 7º del PIDESC, conforme el contenido que a ellas asignan los estándares reseñados supra", sostienen los jueces.

"En consecuencia, no existe otro modo de resolver adecuadamente la cuestión bajo examen que acudir a la última ratio del orden jurídico y declarar, para el presente y concreto litigio, la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del precepto apuntado y, en cuanto ordena su aplicación a esta causa, del artículo 94 del mismo cuerpo legal", agregaron.

Alcance del fallo y la disputa por la competencia del fuego Si bien el fallo es sólo para un caso concreto, se suma a la larga lista de causas que disputan la competencia entre los fueros Administrativo y Laboral. En especial, se encuentra la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra más de 80° artículos de la ley que habían logrado suspender por unos meses. Luego el Gobierno consiguió levantar la suspensión y trasladar la causa del fuego laboral al Administrativo, que considera más "amigable" para sus planteos.

Todavía el cuestionamiento de la CGT sigue en pie y ningún juez falló sobre el fondo de la cuestión: si la ley es o no constitucional. Todavía falta un camino hasta la llegada a la Corte Suprema que en una semana habilitó la derogación de la ley de Tierras y después la repuso provisoriamente. En Azopardo 802 no confían mucho, pero esperan que un cambio políticos pueda torcer el clima favorable a la Reforma Laboral y la declare inconstitucional.

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