La Libertad Avanza reunirá a más de 1.200 jóvenes en Morón en medio del debate por las candidaturas de 2027

La juventud del partido libertario realizará este sábado un congreso provincial en Morón, con la participación de militantes, legisladores y referentes del oficialismo. El encuentro, que cerrará Sebastián Pareja, se desarrollará mientras distintos sectores libertarios debaten el lugar que deben ocupar los jóvenes en las listas electorales.

La Juventud de La Libertad Avanza (LLA) realizará este sábado un Congreso Provincial en Morón , con una convocatoria prevista de más de 1.200 militantes bonaerenses . La actividad buscará fortalecer la organización territorial del oficialismo y promover la formación política de nuevos dirigentes, en medio de las discusiones internas por la representación juvenil de cara a las elecciones de 2027 .

El encuentro comenzará a las 16 en el Sindicato de Panaderos de Morón , ubicado en República Oriental del Uruguay 154, y contará con la participación de referentes juveniles, legisladores provinciales y diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

Durante la jornada se desarrollarán distintos paneles de debate y capacitación sobre los desafíos políticos que enfrenta la Argentina y el papel de las nuevas generaciones dentro de la estructura partidaria.

El cierre está previsto para las 20 y estará a cargo de Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y uno de los principales responsables del armado político del espacio en territorio bonaerense.

Entre los dirigentes que participarán se encuentran Sharif Menem , referente de la juventud nacional libertaria, el influencer Iñaki Gutiérrez , cercano a los hermanos Milei, y Rocío Gómez , coordinadora nacional de la juventud universitaria del partido.

Sebastián Pareja encabezará el congreso en Morón. Ámbito

Según explicaron, el congreso forma parte de una serie de encuentros que la juventud libertaria desarrolla en distintas provincias. Las actividades anteriores se realizaron en Salta y Tucumán, mientras que las próximas convocatorias están previstas en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza.

La discusión por los jóvenes en las listas de La Libertad Avanza

El congreso bonaerense se realizará en un momento de debate dentro del oficialismo sobre el espacio que ocupan los militantes jóvenes en la estructura partidaria y en la selección de candidatos. La discusión se reactivó después de que Flávio Bolsonaro, candidato presidencial en Brasil, incorporara a jóvenes vinculados con la militancia digital a su campaña electoral.

El diputado bonaerense Agustín Romo, referente de Las Fuerzas del Cielo, agrupación identificada con el asesor presidencial Santiago Caputo, destacó en sus redes sociales el desempeño electoral de dirigentes jóvenes vinculados con el bolsonarismo. “Fueron los más votados en sus distritos contra los políticos tradicionales. Interesante”, escribió en una publicación que generó distintas interpretaciones entre los sectores libertarios.

Algunos militantes utilizaron ese mensaje para reclamar una mayor participación de referentes juveniles y figuras de las redes sociales en las próximas listas electorales.

La diputada nacional Romina Diez, presidenta de La Libertad Avanza en Santa Fe y cercana a Karina Milei, respondió a esos planteos y recordó que el oficialismo ya incorporó a dirigentes jóvenes en el Congreso.

Como ejemplo mencionó a Agustín Pellegrini y Valentina Ravera, quienes asumieron sus bancas con 25 años y fueron presentados por la legisladora como los diputados más jóvenes de la historia argentina. “Los jóvenes tienen que ser protagonistas de su propio futuro. Porque si ellos no se meten, otros van a decidir por ellos”, sostuvo Diez.

El intercambio se produjo después de que el sector vinculado con Santiago Caputo quedara prácticamente excluido de las listas legislativas libertarias de 2025, una decisión atribuida al armado electoral encabezado por Karina Milei.

De esta manera, las diferencias volvieron a poner sobre la mesa la discusión por la distribución de espacios de poder y la definición de candidaturas para 2027.

En Brasil varios jóvenes profesionales que se hicieron famosos por su activa militancia en redes sociales a favor de Bolsonaro acaban de ganar gobernaciones, bancas de diputados y senadores. Fueron los más votados en sus distritos contra los políticos tradicionales. Interesante. — Agustín Romo (@agustinromm) October 5, 2026

Las diferencias dentro del oficialismo

Aunque las publicaciones generaron repercusiones, integrantes de Las Fuerzas del Cielo aseguraron que el mensaje de Romo no tuvo como objetivo iniciar una confrontación con otros sectores del partido. Desde ese espacio atribuyeron las críticas posteriores a reacciones espontáneas de militantes y usuarios de redes sociales.

Sin embargo, el intercambio sumó nuevos protagonistas cuando Martín Menem, vicepresidente de La Libertad Avanza y presidente de la Cámara de Diputados, compartió las respuestas de Romina Diez. También el dirigente Santiago Oría, cercano a Karina Milei, respaldó públicamente a la legisladora santafesina.

Los sectores críticos del armado electoral sostienen que la cantidad de jóvenes elegidos para ocupar cargos no necesariamente refleja su representatividad dentro de la militancia.

En ese sentido, algunos dirigentes cuestionaron que los referentes vinculados con Santiago Caputo tengan una participación limitada en la definición de candidaturas, pese a su presencia en redes sociales.

Desde la conducción juvenil del partido, en cambio, defendieron la estrategia electoral y señalaron que numerosos jóvenes accedieron a cargos legislativos nacionales, provinciales y municipales.

“Metimos un montón de jóvenes si se cuentan legisladores nacionales, provinciales y concejales. Hasta podríamos decir que en Brasil se inspiraron en la idea de poner jóvenes en las listas, que se la robaron a Karina Milei. La sacaron del parámetro que tuvo La Libertad Avanza para elegir candidatos en el 2025”, expresaron desde ese sector.

Entre los ejemplos mencionaron a Lautaro Enríquez, quien se convirtió en el concejal más joven de su ciudad, y a Candela Rodríguez, una de las convencionales constituyentes de menor edad de su provincia.

El congreso de Morón y la estrategia para 2027

Pese a las diferencias entre los distintos sectores, desde la organización del encuentro esperan que participen también militantes identificados con Las Fuerzas del Cielo. No obstante, algunas filiales de esa agrupación señalaron a Infobae que no recibieron una convocatoria formal para asistir al congreso.

La relación entre los espacios juveniles no es uniforme en todo el territorio bonaerense. En Bahía Blanca, por ejemplo, Universitarios de La Libertad Avanza (ULLA), vinculada con el sector de Santiago Caputo, y Universitarios por la Libertad (UPL), agrupación coordinada a nivel nacional por Rocío Gómez, alcanzaron un acuerdo para presentar listas conjuntas en las elecciones de la Universidad Nacional del Sur.

Mientras tanto, la conducción nacional de la juventud libertaria busca extender los congresos provinciales a otras jurisdicciones, con actividades previstas para la próxima semana en CABA y Mendoza.

La agenda podría culminar con un encuentro nacional en Córdoba, aunque todavía no existe una fecha confirmada para esa convocatoria. En paralelo, dentro del oficialismo continúa la discusión sobre la necesidad de consolidar referentes juveniles con mayor reconocimiento público.

Desde la conducción partidaria consideran que Iñaki Gutiérrez es una de las figuras jóvenes con mayor nivel de conocimiento entre distintos sectores de la sociedad.

“La persona que realmente puede tener un conocimiento transversal es Iñaki, que lo conoce el piberío y hasta las señoras mayores”, afirmó una fuente vinculada con la organización juvenil en diálogo con Infobae. Los sectores críticos, en cambio, cuestionan que la popularidad sea el principal criterio para definir la representación política de las nuevas generaciones.

“Para las señoras mayores está el Presidente. Ser joven no es una cualidad positiva en sí. Ninguno de los que está actualmente representa el ideario de Milei”, dijeron desde ese espacio.

En este contexto, el Congreso Provincial de Morón funcionará como una demostración de la capacidad de convocatoria de la juventud de La Libertad Avanza bonaerense, mientras los distintos sectores del oficialismo comienzan a posicionarse ante el futuro armado electoral.

La presencia de más de 1.200 militantes, dirigentes nacionales y legisladores buscará reforzar la estructura territorial del partido, en una etapa en la que la participación de los jóvenes y su lugar en las candidaturas de 2027 aparecen como temas centrales de discusión interna.