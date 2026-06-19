La oferta salarial del Gobierno dividió a los gremios estatales + Agregar ámbito en









El Gobierno propuso incrementos de 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto, además de un bono extraordinario de $50.000. UPCN aceptó, pero ATE consideró insuficiente la oferta, sostuvo que los salarios públicos continúan perdiendo frente a la inflación y reclamó una recomposición del poder adquisitivo.

ATE rechazó la oferta salarial del Gobierno.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional en el inicio de la negociación paritaria correspondiente al período 2026-2027 de la administración pública nacional. La oferta oficial contempla incrementos del 2,4% para junio, 2,2% para julio y 1,9% para agosto, además del pago de un bono extraordinario de $50.000 por única vez en agosto. Sin embargo, las cifras fueron aceptadas por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN),

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Desde el sindicato consideraron que la propuesta resulta insuficiente frente a la evolución de los precios y reclamaron una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. "No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste. Rechazamos esta oferta porque perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo", sostuvo el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, tras la reunión paritaria.

Rodolfo Aguiar ATE Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, rechazó la propuesta salarial del Gobierno.

La oferta salarial del Gobierno obtuvo el aval de UPCN, pero no convenció a ATE El dirigente sindical aseguró además que el ofrecimiento oficial "no contempla un proceso de recuperación del salario" y acusó al Ejecutivo de incumplir con las condiciones necesarias para una negociación de buena fe. Según planteó, la propuesta salarial se ubica por debajo de la inflación acumulada de los últimos tres meses, que supera el 8,3%, mientras que el incremento ofrecido alcanza un 6,6% acumulativo para el trimestre.

En ese marco, Aguiar afirmó que los trabajadores estatales sufrieron una fuerte pérdida de ingresos desde el inicio de la gestión de Javier Milei. "Este Gobierno, desde que asumió hasta ahora, confiscó $12 millones en promedio a cada uno de los estatales", señaló, y advirtió que la distancia entre las partes dificulta alcanzar un acuerdo y podría profundizar el conflicto en el sector público.

ATE sostiene que los salarios de la administración pública nacional acumulan una pérdida del 43% frente a la inflación durante la actual gestión y reclamó la fijación de un salario mínimo superior a los $2.200.000. Según el gremio, ese monto permitiría cubrir las necesidades básicas contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza los derechos de los trabajadores.

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