La reflexión de Cristina Kirchner sobre el caso Loan durante una visita a Corrientes

La exmandataria aseguró que hay que trabajar para que ''no vuelvan a suceder estas cosas'', en referencia a la desaparición del niño.

"¿Cómo garantizamos que no vuelva a ocurrir lo que le sucedió a Loan? Estoy segura de que los correntinos y las correntinas no lo van a olvidar. Pero lo que tenemos que hacer es proponer una Corrientes diferente, una donde no vuelvan a suceder estas cosas", expresó Cristina Kirchner cuando hizo uso de la palabra.