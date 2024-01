Ley ómnibus: Karina Milei y Martín Menem recomponen relación con dialoguistas

La presencia de la hermana de Javier Milei explicita la inquietud del mandatario, que ya definió quienes son sus verdaderos portavoces -y los más autorizados para cambiarle cualquier coma al proyecto de ley- ante los legisladores: Federico Sturzenegger y Santiago Caputo, ambos asesores y guardianes de la férrea posición del Gobierno ante los cambios. "Puede ser que algunas reformas en lugar de ir ahora vayan más tarde, pero no negociamos. La libertad no se negocia", señaló el Presidente de la Nación en una entrevista esta semana y volvió a levantar el dedo contra los diputados: “No tenemos ningún tipo de problema de exponerlos frente a la sociedad como los responsables de la decadencia y mostrarle a la sociedad que estas son las personas que quieren hundir al país".