Losardo prepara reforma de la Justicia para el 1-M

Consultada acerca de la posibilidad de enviar el proyecto al Congreso el próximo 1 de marzo, respondió: “Puede ser. No me pongo fechas porque estamos evaluando, vamos viendo. No es una tarea tan fácil, no se trata simplemente de enviar un proyecto”.

“Los proyectos sirven no sólo cuando están bien redactados, sino cuando sabemos que la implementación va a ser exitosa. Por eso no queremos adelantar (nada de la reforma), ni tampoco apurarnos. Se va a hacer en el momento que se tenga que hacer”, dijo a la radio. En ese marco, consideró que los procesos judiciales son “preocupantes” porque “son muy largos y los errores judiciales también”, y apuntó: “El Poder Judicial tiene que agilizar los procesos, no podemos pensar en responsabilizar solamente al Poder Ejecutivo”.

“Es terrible que se pague con la libertad de las personas. Tenemos que modificar los procesos y tratar de mejorar la cuestión judicial porque estas cosas no deben ocurrir. Puede haber más personas que están sufriendo una injusticia”, manifestó.

Respecto a los procesos judiciales, afirmó que se pueden “agilizar cambiando los procesos” y “cubriendo vacantes”, y amplió: “Tenemos que colaborar, pero la realidad es que el trabajo del Poder Judicial lo tiene que hacer el Poder Judicial”.

“Muchas veces se confunde lo que es el Poder Judicial y lo que es el Ministerio de Justicia. La gente siempre piensa en el Poder Ejecutivo cuando hay errores judiciales”, resaltó.

Losardo afirmó que no hay proyecto del Poder Ejecutivo a la vista para dividir en salas a la Corte Suprema, pero en maetria de reforma reconoció que “sí podríamos acelerar en cubrir las vacantes, que no haya tantas vacantes sin cubrir, que no haya tantos jueces subrogantes, porque no es bueno ya que significa que hay un juez en dos lugares. Cada juez tiene que estar en su juzgado no puede estar en dos lugares al mismo tiempo”, indicó Losardo.

Es “probable” que vuelva a existir la unidad del caso AMIA, y aclaró que “no recibí a ningún juez que me diga que quiere renunciar. Ningún juez vino a mi despacho ni me llamó por teléfono para decirme que quiere renunciar, tampoco que quiere adelantar su jubilación”, concluyó.