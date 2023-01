Un condicionante a la política económica de Lula

Lo ocurrido en Brasil no tiene nada de anecdótico: se trató de un intento de golpe. Hace tiempo ya que una parte de la sociedad brasileña decidió exteriorizar, por derecha, las complejidades que anidan en su seno. Es la irrupción de conflictos que a todas luces no han merecido la atención necesaria, donde se mezclan no sólo posiciones reaccionarias de una parte de la dirigencia política, sino también una activa complicidad de la prensa hegemónica, las fuerzas de seguridad y hasta del poder judicial de ese país.