Macri critica a la fiscal Boquín por investigar la causa Correo

Macri aseguró que "Nissen hace todo tipo de desavisados" desde el organismo que dirige, lo cual también afecta "fuertemente a la jueza Marta Cirulli", quien a comienzos de marzo ordenó la intervención de la empresa.

En una autocrítica, el exmandatario nacional afirmó que no explicó "lo suficiente" sobre la causa: "Me abstuve de participar como presidente, porque tengo un conflicto de intereses, lo hizo el ministro Aguad. La verdad, a la luz de analizar lo que hizo, no lo hizo mal".

"La fiscal Boquín, que es una militante, puso un numero fantasioso $70.000 millones de pesos que contamino todo y fue un caos", sentenció y afirmó que a efectos de evitar perjudicar a su familia determinó "sobreactuar a la distancia".

"Lo que había hecho Aguad no está mal. Yo tenía que haber dejado que la Justicia penal dictamine si lo que decía Boquín era verdad o no era verdad. Pero la verdad, el cálculo estaba bien hecho", observó.

En esa misma línea, agregó que: "No explique claramente. Dado la delicadeza del tema tenía que haber sido mucho más cuidadoso y no confiar en la buena fe que muchas veces no existe en esta fiscal que ha sido muy parcial y persecutoria de mi familia".

"En definitiva yo también sentía que la vara que yo tenía era mucho más alta. Yo tenía que cumplirla, veníamos de muchos años de que el estado beneficiase a la política, al político y no a la gente", completó Macri en diálogo con el canal A24.