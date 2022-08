Mauricio Macri evita hablar de Carrió y arremete contra los sindicalistas Biró y Baradel

Macri contra los gremialistas

Las críticas a Baradel surgieron en medio de un encuentro con Carolina Losada, senadora de la Unión Cívica Radical (UCR), durante un congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresidl).

"Sin evaluación de aprendizaje, los alumnos no tienen futuro. Sin docentes que se sigan capacitando todos los días para darle a esos chicos las herramientas del siglo XXI, no tenemos futuro", comenzó. Y sumó: "Tenemos que pelear, no podemos tener gremios que digan, como dice Baradel, 'yo no quiero preparar a alumnos para que vayan a las empresas'. ¿Quién es este tipo? ¿De dónde salió?".

Además, Macri acudió a un encuentro de la Fundación Pensar, donde expresó: "No podemos seguir conviviendo con señores como Biró, que tengan a todos los que nunca se subieron a un avión pagando 700 millones de dólares por año para que él y sus amigos manejen una empresa aérea que no funciona".

Por otro lado, remarcó: "Con los 700 millones de Aerolíneas se podrían poner 33.000 gendarmes, no quedaría un narco, con un año de Aerolíneas".

Juntos por el Cambio y el 2023

El expresidente confió en que el año que viene Juntos por el Cambio va a derrotar "definitivamente al populismo". Y enfatizó: "Volveremos a ser gobierno, pero con más músculo político y con más experiencia".

Por otro lado, Macri compartió una foto en sus redes sociales junto a Losada, quien aspira a convertirse en gobernadora de Santa Fe el próximo año.

View this post on Instagram A post shared by Mauricio Macri (@mauriciomacri)

Cálido recibimiento en Rosario

En redes sociales circula un video de la llegada de Macri al aeropuerto de Rosario, siendo recibido por aplausos y arengas de todo tipo. "¡Vamos Mauricio!", se escucha.

Macri llegando a Rosario, una locura el recibimiento de la gente. pic.twitter.com/GNxJfiBj0p — Julián Bussetti (@julian_bussetti) August 11, 2022

El traslado del dirigente opositor estuvo acompañado por una gran cantidad de periodistas y reporteros gráficos, que se amontonaron junto al vehículo de Macri para registrar su ingreso a la ciudad santafesina.

También llamó la atención que en los eventos estuvo presente el exfutbolista Martín Palermo, quien se mostró cercano al expresidente.