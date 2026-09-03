Los isleños esperan cobrar u$s2.000 millones en regalías por el proyecto petrolero en Malvinas

El Gobierno isleño proyecta crear un fondo soberano con los ingresos de Sea Lion, cuya producción comenzaría en 2028 pese al rechazo de Argentina y la disputa por la soberanía del área.

Los habitantes de las islas Malvinas proyectan recibir unos u$s2.000 millones en regalías durante los próximos 30 años si avanza el proyecto petrolero offshore Sea Lion, impulsado por la empresa israelí Navitas Petroleum junto con su socio británico Rockhopper Exploration .

La estimación figura en un documento elaborado por la Secretaría Financiera del Gobierno isleño, que contempla la creación de un Fondo Soberano de Riqueza (SWF) para administrar, invertir y distribuir los ingresos que genere la explotación de hidrocarburos.

Según el documento, el desarrollo de la industria petrolera representa una oportunidad para las islas de obtener "importantes ingresos por regalías", calculados en aproximadamente u$s2.000 millones durante los 30 años correspondientes a las fases 1 y 2 del área de desarrollo norte .

El Ejecutivo de las islas prevé que la Asamblea Legislativa apruebe la creación del Fondo Soberano de Riqueza en 2029 , para que comience a funcionar al año siguiente.

El fondo tendrá como objetivo "salvaguardar, administrar, invertir y distribuir" los ingresos provenientes de las regalías petroleras y del impuesto directo a las empresas.

El Gobierno isleño proyecta crear un fondo soberano con los ingresos de Sea Lion, cuya producción comenzaría en 2028 pese al rechazo de Argentina y la disputa por la soberanía del área.

La iniciativa está vinculada al desarrollo de Sea Lion, un yacimiento ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas, en un área que Argentina considera parte de su plataforma continental y, por lo tanto, comprendida dentro de la disputa de soberanía con el Reino Unido. Navitas y Rockhopper aprobaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión y proyectan extraer el primer barril de petróleo en marzo de 2028.

De cumplirse el cronograma, Sea Lion marcará el inicio de la producción petrolera en las islas, cuya economía depende actualmente de la pesca, la actividad ovina, el turismo y las actividades vinculadas con la base militar británica.

Sea Lion, una apuesta para cambiar la economía de Malvinas

La importancia económica que los isleños le atribuyen al proyecto también quedó plasmada en la Estrategia de Desarrollo Económico 2026-2040, presentada por el Ejecutivo isleño en junio.

El documento sostiene que el desarrollo de la industria petrolera podría generar oportunidades económicas que se extiendan "hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XXI" y que serían fundamentales para garantizar la seguridad económica futura de la población.

Las autoridades isleñas consideran que el impacto de Sea Lion podría ser incluso más significativo que el que tuvo la pesca durante los últimos 40 años. Actualmente, la industria pesquera representa entre el 50% y el 60% del PBI de las islas, según un informe reciente de la calificadora S&P Global.

Para la agencia, la entrada en producción de Sea Lion probablemente genere un cambio sustancial en la economía de Malvinas, al convertir al sector de hidrocarburos en un contribuyente de gran importancia para la actividad económica del archipiélago.

El proyecto petrolero, sin embargo, está atravesado por el conflicto de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. El pasado martes se presentó una demanda ante tribunales argentinos contra el desarrollo de Sea Lion, en rechazo a la explotación de recursos naturales en un área que Argentina considera parte de su plataforma continental.