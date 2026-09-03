Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola juraron en Comodoro Py y completaron tribunal clave de la Justicia Federal

Los dos magistrados asumieron como integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que deberá intervenir en causas de alto impacto político. La ceremonia reunió a funcionarios del Gobierno, jueces, fiscales y autoridades de la Corte Suprema.

Ambos jueces fueron avalados por el Senado en agosto.

Los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola juraron este jueves como nuevos integrantes de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal , en una ceremonia realizada en Comodoro Py que reunió a una importante representación del Poder Judicial y del Gobierno nacional.

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El acto se llevó a cabo al mediodía en la sala AMIA , la más grande e importante de Comodoro Py y estuvo encabezado por el camarista Eduardo Farah que les tomó juramento .

En el estrado estuvieron presentes entre otros, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; el juez Mariano Llorens , el otro integrante de la Sala I; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques ; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva ; y el secretario de Justicia, Santiago Viola.

La sala donde se realizó la jura estaba colmada. Jueces, fiscales, secretarios judiciales y conocidos abogados se acercaron a saludar a los flamantes camaristas.

La lista de asistentes incluyó a las principales caras de la Justicia Federal. Entre los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal estuvieron Diego Barroetaveña, Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Carlos Mahiques . También participó la exintegrante de ese tribunal Liliana Catucci.

De los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py estuvieron Ariel Lijo, Julián Ercolini, Sebastián Casanello, María Eugenia Capuchetti y Marcelo Martínez De Giorgi, los magistrados cuyas decisiones son revisadas por la Cámara Federal.

También estuvo presente Guillermo Montenegro, ex intendente del partido de General Pueyrredon, actual senador bonaerense y exjuez federal porteño, quien compartió la primera fila con varios de sus excolegas.

Entre los presentes estuvieron los jueces de Tribunales Orales Andrés Basso, José Michilini y Enrique Méndez Signori, este último a cargo del juicio Cuadernos.

Por el Ministerio Público Fiscal participaron de la jura el fiscal de Casación Raúl Pleé, el fiscal federal Ramiro González, los fiscales Miguel Osorio, Fabiana León, Diego Velasco y Carlos Cearras, fiscal de Cámara de San Martín.

También se dieron cita magistrados de otros departamentos judiciales. Asistieron Lino Mirabelli, juez federal de San Isidro, y Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora. También participaron Gustavo Meirovich y Ezequiel Berón de Astrada, integrantes del fuero Penal Económico.

Con la incorporación de Bertuzzi y Yadarola, la Sala I queda finalmente integrada por tres magistrados: Llorens, Bertuzzi y Yadarola.

Se trata de un tribunal de peso dentro de Comodoro Py, ya que funciona como instancia de revisión de decisiones adoptadas en causas federales de alto impacto político.

Entre los expedientes que están bajo análisis de esta sala se encuentran, entre muchas otras, la causa por la criptomoneda $LIBRA.

La llegada de los dos magistrados se concretó después de que el Senado aprobara sus pliegos el 27 de agosto. Yadarola obtuvo 66 votos afirmativos, mientras que Bertuzzi consiguió 44 votos a favor y 23 en contra.

Los nombramientos fueron formalizados por el Poder Ejecutivo mediante los decretos 847/2026 y 848/2026, firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia.

Quiénes son los camaristas

Bertuzzi, muy emocionado, ya estaba en la Cámara Federal. Había llegado a ese tribunal mediante un traslado dispuesto durante el gobierno de Mauricio Macri y, tras presentarse al concurso correspondiente, ahora ocupará el cargo en carácter de titular de manera definitiva.

Yadarola, en tanto, proviene del fuero Penal Económico, donde estuvo al frente del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2. El magistrado conoce muy bien Comodoro Py ya que fue secretario del juzgado federal 12 cuando Sergio Torres -actualmente en la Corte bonaerense- era su titular.

La asunción de Yadarola se produce un día después de una de sus últimas decisiones como juez penal económico: el archivo de la investigación por el ingreso sin control aduanero de valijas en un vuelo privado vinculado al empresario Leonardo Scatturice.

Desde este viernes, ambos magistrados comenzarán formalmente sus funciones en la Sala I.

Su incorporación completa un tribunal que tendrá un papel central en la definición de recursos y apelaciones de algunas de las investigaciones judiciales que concentran mayor atención política en los tribunales de Retiro.