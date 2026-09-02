Juez pampeano acusado de maltrato laboral podrá volver a su cargo: rechazaron destituirlo

El Jurado de Enjuiciamiento consideró por unanimidad que la remoción de Pablo Díaz Lacava sería un “desenlace desproporcionado”. El magistrado había sido suspendido en abril.

El Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura rechazó la destitución por mal desempeño del juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa Pablo Díaz Lacava , acusado por lesiones y maltrato laboral.

Tras un debate en el que se escuchó a los testigos, al propio juez, a la defensa y a la acusación del Consejo de la Magistratura, el jurado —compuesto por diputados, senadores, abogados y jueces— concluyó por unanimidad que en el caso fallaron los resortes administrativas dentro del tribunal para dar una solución al conflicto laboral y sostuvo que la remoción sería un “desenlace desproporcionado” .

“El juicio político no fue concedido para transformar desajustes de gestión y convivencia en causas de remoción” , sostuvo el tribunal. “Los hechos no alcanzan para dar por configurada” una causal de destitución. En ese sentido, el jury cuestionó al Tribunal Oral Federal de La Pampa por haber fracasado en dar soluciones a un conflicto interno entre algunos empleados y uno de sus miembros y lo responsabilizó de haber derivado el asunto en una denuncia penal. Por ello, se rechazó la destitución.

Díaz Lacava es el tercer juez sometido a jury en menos de un año . En diciembre del año pasado fue destituido Martín Poderti, de un tribunal oral de Mar del Plata. El 18 de agosto pasado fue removido de su cargo el juez federal de Mar del Plata Alfredo López , acusado de proferir mensajes discriminatorios contra la comunidad judía en su cuenta de la red social X.

En tanto, el juez federal de Rosario Gastón Salmain , procesado y con prisión preventiva, también espera ser juzgado, acusado de ocultar en su currículum que había sido echado del Poder Judicial y de pedir coimas a cambio de fallos.

En abril último, el plenario del Consejo de la Magistratura suspendió en sus funciones a López, Díaz Lacava y Salmain para que fueran sometidos a un jury y se evaluara allí si incurrieron en mal desempeño.

El Jurado de Enjuiciamiento está integrado actualmente por los jueces Marcelo Gastón Bartumeu Romero (presidente) y Néstor Pablo Barral; las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López; los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli, y la abogada Ana Beatriz Fernández.

La acusación a Díaz Lacava y la postura de la defensa

En abril de 2023, secretarios de su tribunal acusaron a Díaz Lacava de maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género.

Según el dictamen acusatorio del Consejo de la Magistratura, el magistrado incurrió en “graves desórdenes de conducta personal, falta de probidad y decoro”, entre ellos, arrojar una piedra contra un empleado.

Penalmente, el juez está procesado por lesiones leves y graves, y amenazas simples y coactivas, cometidas contra dos trabajadores y cuatro trabajadoras judiciales “en un contexto de violencia, maltrato laboral y, para el caso de las mujeres damnificadas, en un contexto de violencia de género”.

Durante el jury, los consejeros Diego Barroetaveña y Álvaro González —en su rol de fiscales— afirmaron que el magistrado hizo vivir “un verdadero infierno” a los funcionarios y empleados de su juzgado y lo acusaron de afectar el servicio de justicia.

La defensa, a cargo del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, rechazó los cargos, brindó detalles de las situaciones laborales, afirmó que “el daño no fue probado” y sostuvo que el magistrado fue alejado del tribunal con una orden de restricción, aunque siguió trabajando en todas las causas.

Asimismo, planteó que la acusación más grave —lanzar una piedra— fue producto de una broma, más allá de que no fuera de buen gusto, y minimizó varios episodios al calificarlos como desacuerdos laborales.

En su declaración ante el tribunal, Díaz Lacava volvió a dar detalles de los hechos, pidió perdón a quienes pudiera haber ofendido y se mostró dispuesto a tomar las medidas que se le indicaran respecto a sus empleados para poder continuar en funciones.