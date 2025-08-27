Martín Menem defendió al chofer del accidente de Rocío Bonacci: "Tenía descanso, experiencia y el auto estaba en condiciones"

El presidente de la Cámara baja aseguró que el conductor tenía descanso suficiente, carnet profesional y que el vehículo estaba en condiciones. Desde la familia Bonacci, en cambio, lo responsabilizan y sostienen que ya habían advertido sobre la forma de manejo.

Tras el accidente de Rocío Bonacci, Martín Menem defendió al chofer oficial y aseguró que tenía experiencia, descanso suficiente y el vehículo en condiciones.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , salió a respaldar al chofer involucrado en el accidente que sufrió la diputada nacional Rocío Bonacci junto a su padre en la autopista Rosario–Buenos Aires. Lo hizo durante la sesión de este miércoles, en respuesta a los cuestionamientos que surgieron en torno al área de Movilidad de Diputados.

“El chofer estaba realizando su primer viaje del día, había terminado su actividad anterior a las 16 del día anterior, con lo cual tuvo tiempo suficiente para descansar . Tiene carnet profesional, el auto es modelo 2019 y estaba en excelente estado, con la VTV al día como corresponde”, remarcó Menem en el recinto.

Tras el siniestro, desde la familia Bonacci señalaron que habían existido advertencias previas sobre el modo de conducción y apuntaron directamente contra Menem . En un audio difundido por José Bonacci, padre de la diputada, aseguró que el chofer “tenía apnea, se durmió, pero siempre manejaba a alta velocidad , a 160 km por hora”.

El titular de la Cámara baja agregó que el vehículo contaba con sistemas de seguridad y que no hubo exceso de velocidad: “La cámara cuenta con un sistema de alerta cuando hay exceso de velocidad y no se ha pasado de la velocidad. Se quedó dormido y se fue a la banquina . Pero todo lo que nos compete en términos de responsabilidad ha sido chequeado y realizado”.

Menem también destacó la trayectoria del conductor dentro del Congreso: “Ingresó en 2014, en 2019 pasó a Automotores y es un chofer con larga experiencia en viajes de larga distancia”.

El accidente

La diputada nacional Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9 mientras viajaba hacia Buenos Aires junto a su padre, José Bonacci, cuando el vehículo oficial de la Cámara de Diputados en el que se trasladaban perdió el control y terminó fuera de la calzada, en un campo cercano a Ramallo.

El incidente ocurrió mientras la legisladora de La Libertad Avanza y su padre, dirigente de Unite, se dirigían hacia el Congreso para participar de la sesión convocada para la tarde. El auto, un Nissan Sentra conducido por un chofer oficial, despistó y terminó en un campo. Según relató José Bonacci: “se durmió el chofer, despistó, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos”.

GzW8yKVWoAAvGc0 Tras el accidente, ambos fueron trasladados a un centro de salud en Ramallo para recibir atención médica.

Tras el impacto, Rocío Bonacci recibió atención médica por lesiones en el rostro y ambos fueron trasladados a un centro de salud en Ramallo. Desde su entorno explicaron: “Ella está bien. Fue el chofer de la cámara, se quedó dormido y se fue a la banquina. Iban a muy alta velocidad”. Afortunadamente, tanto la diputada como su padre se encuentran fuera de peligro.

La polémica se suma a los antecedentes políticos recientes de la legisladora libertaria, que se incorporó en 2023 a la lista de Javier Milei y el año pasado estuvo en el centro de la controversia por su participación en la visita a represores en Ezeiza, de la que luego dijo haberse retirado al enterarse de a quiénes se iba a ver.