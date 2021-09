Máximo Kirchner rompió el silencio y habló sobre el resultado de las PASO y la interna del FdT.

Respecto a los cruces en el Gobierno sobre la estrategia de cara a las elecciones generales, Máximo Kirchner desdramatizó el hecho en declaraciones a Radio del Plata: "No trabajo con una tele en el despacho. Entró un compañero, me dijo lo que estaba pasando. No entendía por qué se estaba hablando de la institucionalidad cuando no se estaba hablando de eso. Conociendo a Cristina, nada más lejos de eso".