Pedro Cahn le respondió a Pichetto: "No tenemos tanto poder"

"No tenemos tanto poder”, dijo Cahn consultado sobre las declaraciones de Pichetto, quien lo acusó de buscar su "minuto de fama". "A mí me toca asesorar, me pidieron opinión los intendentes del norte del conurbano, de Córdoba, de Rosario, de Río Negro. Eso es lo que nosotros hacemos, a mí nadie me eligió. A mí me invitó el ministro de Salud", explicó el director de la Fundación Huésped.

En este sentido, afirmó: "Si abre la petroquímica, la industria del cuero, la maderera, es algo que a nosotros nos escapa completamente. Eso lo sabrá el ministro Kulfas, el ministro Guzmán o el señor presidente. Nosotros no tenemos tanto poder".

Con respecto a los pasos a seguir en la lucha contra el Covid-19, y mientras Alberto Fernández delineaba la estrategia con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, Cahn analizó: "La receta no puede ser la misma para las provincias que no tienen nuevos casos, que para la Ciudad y en el conurbano, donde se registran la mayoría de los contagios".

Acerca de la expansión del virus en los barrios populares, el médico sostuvo que "tenemos que prestar mucha atención a grupos poblacionales donde la cuarentena es muy difícil de cumplir, como los geriátricos, los barrios populares, los paradores y las cárceles".

"Si extendemos la acción del plan Detectar podemos sofocar esos pequeños focos que están aumentando los números a nivel país", concluyó.