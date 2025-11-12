Miguel Ángel Pichetto presentará un proyecto para arancelar Shein, Temu y otras plataformas extranjeras







El diputado Miguel Ángel Pichetto impulsa un proyecto para gravar las compras por plataformas internacionales que, según dijo, “destruyen la producción nacional”.

Miguel Ángel Pichetto propuso un arancel del 30% a plataformas como Shein y Temu para proteger la industria nacional. Mariano Fuchila

El presidente del bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, anunció que presentará un proyecto de ley para imponer un arancel del 30% a los productos que ingresen al país a través de plataformas como Shein y Temu, con el objetivo de proteger a la industria y el comercio locales.

El legislador advirtió que este tipo de empresas “destruyen toda la producción nacional” al saltearse en la cadena de comercialización “al industrial y al comerciante argentino”. En declaraciones radiales, sostuvo que estas plataformas “van directamente al consumidor, pero suplantan la mano de obra argentina por la mano de obra china”.

Un impacto “demoledor” en la industria textil Durante una entrevista con Radio Rivadavia, Pichetto señaló que el sector textil es uno de los más afectados por la importación masiva de prendas a bajo costo. “El sector textil argentino está siendo impactado de manera demoledora por estos productos que llegan por correo privado o Courier”, afirmó.

Temu El diputado advirtió que las plataformas extranjeras destruyen la producción argentina y suplantan la mano de obra local. Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo El diputado mencionó además que en Estados Unidos ya existen medidas similares: “Donald Trump impuso en julio una regulación sobre los productos que ingresan por plataformas desde el extranjero y les fijó un arancel del 16%”.

El proyecto y sus alcances El proyecto que el legislador llevará a la Cámara de Diputados propone que el Estado argentino aplique un arancel del 30% a todas las mercaderías que ingresen por plataformas desde el exterior, “que compiten de manera desleal” con la producción local.

Pichetto también advirtió que Amazon está expandiendo su presencia en el país, y aseguró que “estas plataformas hacen un juego de dominar el mercado mediante dumping y ofrecen productos de baja calidad”. ley omnibus congreso diputados miguel angel pichetto 31-01 El proyecto busca regular las compras internacionales que ingresan al país por Courier o correo privado. “Hay que cuidar al empresario y a las pymes argentinas y ver cómo equilibramos el juego, porque la modalidad de trabajo de los chinos produce costos totalmente inferiores”, añadió. Próximos pasos en el Congreso Pichetto adelantó que su propuesta se debatirá en el Congreso y que el arancel del 30% será el punto de partida: “Yo lo fijo en 30 por ciento para todas las mercaderías ingresadas al mercado nacional a través de un Courier o correo privado, sin exenciones, aunque por supuesto hay que discutirlo con el resto de los diputados”.