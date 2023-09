Milei suma a un Moyano a sus puentes con el sindicalismo

"Voy a tratar de ser un puente para dar un debate dentro del peronismo gane quien gane. Que yo me junte con libertarios es algo natural para mi perfil político pero no significa que los apoye. Que me haya ido de Unión por la Patria no implica que me cambie de vereda. Sigo creyendo en ese Sergio Massa que prometió barrer con los ñoquis de La Cámpora, aunque ahora se me haga difícil verlo con (Eduardo) 'Wado' de Pedro y Máximo Kirchner", contó el dirigente luego de participar de una charla política con "un candidato" de LLA.