Maurice Closs: "Massa presentó un programa claramente antinflacionario"

Periodista (P): ¿Cuál es su impresión sobre la asunción de Sergio Massa?

Maurice Fabián Closs (MFC): Lo más importante es que intenta corregir tres errores que a esta altura están causando mucho daño al conjunto de la Argentina y que nos hacían aparecer ante los ojos del mundo y de los propios argentinos como un país que no era sustentable en el tiempo. Los cambios que plantea Massa tienen que ver con la cuestión energética; entender que estábamos en camino a un gran déficit fiscal y una pérdida de reservas gigantescas con esta política de no controlar el consumo y no tener precios razonables y ajustados más con la realidad de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El otro ítem es reconocer que el dólar "blue" no es algo marginal, es decir cuando habló de las triangulaciones entre las exportaciones y las importaciones está diciendo de cosas que son generadas por este tipo de dólar y eso ocurre todos los días, el caso emblemático es el contrabando de soja y todo va contra las reservas Banco Central y, el tercer punto es reconocer que la emisión monetaria constante se traduce en inflación. Estos tres elementos se deben corregir para que la Argentina salga porque de lo contrario vamos hacia una explosión.

P: ¿Cree que los mercados nacionales internacionales ven con buenos ojos la inclusión de Massa y su equipo en el Ejecutivo Nacional?

MFC: Las primeras impresiones dan para la timba financiera. Para lo único que vale una primera impresión es para aquellos que quieren ganar plata en siete días. Los enunciados son buenos, también se debe tomar en cuenta que se pagarán costos políticos, económicos y sociales. A mi entender los primeros resultados se verán en un período de hasta 60 días y al mediano y largo plazo, por eso no opino como le cayó a los mercados la llegada de Massa a Hacienda en un corto plazo.

P: Por lo que se vislumbra se vienen meses de dura recesión y de un mayor ajuste…

MFC: Massa fue sincero en sus respuestas. La inflación y el tipo de cambio todavía van a persistir; lo que se busca es que la tendencia sea corregir estas cosas. Tendremos en los próximos meses una inflación bastante alta y, probablemente la brecha cambiaria vuelva a los niveles de abril y mayo, pero la corrección de fondo de una unificación cambiaria en un país sin inflación requiere un período bastante más largo

P: Las proyecciones para el 2022 vislumbran un 90 % de inflación…

MFC: Antes no había un programa anti inflacionario, Massa presentó un programa claramente anti inflacionario en el mediano plazo que es la obturación de la emisión del Banco Central que se lleva a cabo para financiar al tesoro nacional. El reacomodamiento de tarifas, la búsqueda de mayores reservas con promoción de exportaciones es probable que también tenga un corte de la inflación.

P: En una entrevista anterior Ud. sostuvo que la emisión fue necesaria en pandemia, como lo hicieron otros países, ¿cree que ese tiempo pasó y que se debe cortar abruptamente la emisión monetaria?

MFC: Emitir en forma constante para solucionar los problemas del tesoro no existe en ningún país porque si no los países no tendrían política económica, sino una fábrica de plata. Cuando se emite en forma indiscriminada paralelamente se fabrican pobres y el mayor error que se cometió en los últimos días fue que cuando el sistema financiero argentino comenzó a poner en dudas su financiamiento en pesos, el Banco Central garantizó el pago con emisión, esto se debe parar y en el enunciado de Sergio Massa aparece como bien dirigido.

P: ¿Qué espera que se le ofrezca al sector agropecuario?

MFC: Se está planteando un dólar diferenciado que no es el Med sino el que tiene más que ver con el dólar turista que tiene una ecuación de 70/30, algo se actualiza con el tipo de cambio oficial y algo se puede monetizar al tipo de cambio turista. Aparentemente eso sería implementado para los sectores del campo, hidrocarburos, minería y conocimiento que rápidamente podrían aumentar o liquidar las exportaciones y así engrosar el nivel de reservas

P: ¿qué opinión le merece que Sergio Massa viaje en búsqueda de nuevos créditos?

MFC: No es lo llamativo porque básicamente va en búsqueda de los créditos ya acordados con los organismos financieros multilaterales, una de las atribuciones que toma Massa y que pierde Béliz es la relación con los organismos financieros multilaterales y la otra que toma y que pierde la jefatura de Gabinete es la asignación de fondos extraordinarios a provincias, así que es nada más que intentar hacer bien las cosas y que los fondos que están comprometidos para la Argentina vengan. Es un anuncio interesante son los Repo que no los conozco en profundidad, pero puedo anticipar que son una especie de ventas con opción a re compra que estaría por hacer con cuatro fondos del tesoro como para fortalecer las reservas.

P: Además, de ejercer el cargo de Senador, Ud. es empresario del área turística y transporte, ¿cómo analiza el anuncio de la contratación de personas que tienen planes sociales?

MFC: Muchas veces se implementaron cosas parecidas, Misiones lo tenía implementado en otras épocas, la idea es muy práctica y el resultado sería mayor formalidad laboral.

P: El gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad dijo: “No voy a permitir que el ajuste pase por Misiones"; máxime que el gasoducto no pasará por Misiones, la coparticipación es injusta, entre otros ítems. ¿Cuál es su reflexión respecto a las expresiones del mandatario provincial, teniendo en cuenta que Ud. es senador por Misiones?

MFC: Todo lo que sea en favor de defensa de los intereses de los misioneros cuenta con mi incondicional apoyo. Es cierto que hay ajustes que serán transversales en todo el país. Cuando Massa plantea las zonas climáticas, la ley de zona fría, el tema del gas también debe mirar al norte donde seguramente, por ejemplo, en Misiones donde el consumo de energía es mucho mayor porque tiene como fuente solamente la energía eléctrica, en esa expresión ceo que el gobernador Herrera Ahuad apunta su lineamiento de manera acertada

P: ¿Cómo ve insertadas en Misiones las medidas económicas que plantea Massa?

MFC: Como le dije, son transversales. Misiones debe defender las cosas puntuales que tiene básicamente el tema de la energía eléctrica; ya que somos cautivos consumidores de energía eléctrica y no tener el mismo tratamiento que el resto del país y aprovechar algunas cosas como puede ser las políticas del conocimiento que se pueden exportar que si bien son incipientes se están desarrollando en Misiones.

En un plan de este tipo no se tiene que buscar cuales son los beneficios para una corporación, provincial o una clase social, sino que son planes que vienen a arreglar las cosas y cuando éstas están muy desarregladas no se componen sin dolor y ese dolor será transversal desde Ushuaia a la Quiaca pasando por Misiones.