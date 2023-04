Moreau: "No hay que repetir experiencias que no han sido buenas"

Al mismo tiempo, Moreau advirtió que es necesario que el oficialismo discuta un programa a futuro para "no repetir experiencias que no han sido buenas".

En paralelo, planteó que el mandatario busca concentrar todo su esfuerzo en la gestión que está "sufriendo embates muy fuertes de carácter devaluatorio, la búsqueda de ganancias concentradas de los sectores más poderosos" y consideró que ese panorama "obliga al Gobierno a poner toda su energía en enfrentar a esos poderes reales que quieren enfrentar a los argentinos".

Asimismo, cuestionó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y precisó que la administración de Alberto Fernández no cuenta con herramientas para enfrentar a los grupos empresariales. "Se quedó sin dólares, el Banco Central quedó en una situación de debilidad extrema, los sectores agroexportadores se hicieron dueños de las divisas y a partir de allí tomaron la manija y empezaron a trabajar en función de sus intereses que van en contra de los de la sociedad", consideró Moreau.

"Hoy el Gobierno tiene herramientas para enfrentarlos, pero la tarea de la transformación profunda es para el próximo gobierno que deberá diseñar de ante mano, un programa de Gobierno", reflexionó.

"Hay que hacer los mayores esfuerzos para que Cristina sea candidata"

Para el diputado kirchnerista, la vicepresidenta Cristina Kirchner es la candidata de consenso que "resume el programa y la voluntad mayoritaria" del Frente de Todos porque es quien "cosecha votos" y consideró que es quien "tiene voluntad de llevar adelante un programa que enfrente a los sectores reales".

"No voy a hacer especulaciones, ella tiene que hacer lo que quiera hacer, pero hay que hacer los mayores esfuerzos para que Cristina Kirchner sea candidata", pidió Moreau al tiempo que propuso realizar una movilización nacional bajo la consigna "la Argentina con Cristina".

"También te encontrás con gente que te dice que no la quiere, pero que es la única que puede resolver este quilombo. Hoy Cristina individualmente es la candidata que reúne la mayor cantidad de voluntades comparadas con los del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio", enfatizó.

"El problema pasa por definir un programa, sobre todo si no es Cristina la candidata. El problema no es solamente buscar un candidato en términos electorales, a otro candidato no sé si podes largarlo a la calle sin definir el programa, para no repetir experiencias que no han sido buenas", concluyó en referencia de la elección que impuso a Alberto Fernández al frente del país.