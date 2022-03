Con datos, Periotti cargó contra declaración de Iguacel en Vialidad

Con el objetivo de mostrar su experiencia de doce años y medio a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, el ingeniero arrojó numerosos datos sobre los mecanismos de licitación, construcción de rutas, remediación de canteras e historia administrativa del organismo y sus dependencias provinciales.

Deuda con las contratistas

En primer término, Periotti negó que se le debiera a Austral Construcciones una importante suma de dinero. Si bien admitió que había un conflicto gremial en Santa Cruz por la falta de pago de salarios, afirmó que “a las empresas no se les debía nada al mes de diciembre de 2015”. “Ese conflicto tenía sólo unos días. Tal vez sólo dos semanas. Porque las empresas venían pagando en tiempo y forma hasta esa fecha”, dijo. Y aseveró que “La falta de ejecución de las obras fue solo en ese breve lapso”.

Al mismo tiempo aseguró que el propio sistema oficial de la DNV, el SIGO, informaba a esa fecha que no había una mora de 14 mil millones de pesos con las contratistas como aseguró Iguacel en su declaración. Según afirmó Periotti, el SIGO da cuenta de 2.310 obras ejecutadas y en ejecución entre 2003 y 2015 con contratos por $ 95.418.398.882,53, cuyo valor vigente era de $176.594.350.342,32 y se había ejecutado $ 111.015.234.150,13, es decir, el 63% de los compromisos asumidos por la institución. Esos presuntos 14 mil millones de pesos a los que hacía referencia Iguacel, que no demostró con documentación alguna, se correspondía con las 536 obras (el 23% de las 2.310) que se hallaban en ejecución simultanea en todo el territorio”. Y agregó que esto fue “por aplicación de una política verdaderamente federal, que muy rápidamente diezmaron el Sr. Iguacel y su equipo de Ceos de la actividad privada, que llegaron a la conducción de la Dirección Nacional de Vialidad”

Animosidad

Durante casi cuatro horas de declaración vía Zoom, Periotti insistió en que los exfuncionarios macristas llevaron adelante una persecución política deliberada contra la administración anterior y que sólo se enfocaron en auditar las obras de Santa Cruz. “Iguacel y su equipo de Ceos desguazaron las obras en todo el país. La primera medida que tomó fue solicitarle al ingeniero Mon investigar contrato por contrato exclusivamente en Santa Cruz y ninguna otra obra de otra provincia”.

En ese mismo sentido, detalló el complejo sistema de Vialidad para aprobar cada pago, cada ampliación de obra y cada gestión para el financiamiento de las rutas. Y criticó la auditoría privada y express contratada por Iguacel sobre las obras de Santa Cruz: “querer auditar en solo quince días más de dos mil kilómetros de rutas nacionales es una muy clara evidencia del desconocimiento de la provincia por parte de la nueva administración”. Por eso -explicó- “no atendieron, no les importó escuchar a los técnicos y profesionales genuinos de Vialidad cuando advirtieron la imposibilidad de la tarea encomendada. Por eso contrataron una empresa privada. Por eso contrataron a la consultora privada Consulbaires”.

También Periotti rebatió los supuestos desvíos de dinero a través de la realización terraplenes y remediación de canteras y afirmó que, de las 51 obras cuestionadas, la gestión macrista llevó a cabo una “nave insignia de desprestigio de nuestra gestión en base solo tres obras”. Según dijo, “con el propósito político de hacer una denuncia penal que involucrara a los exfuncionarios en la provincia de los expresidentes. Hasta Iguacel viajó a Santa Cruz por un día, incluso cuando todavía no había sido designado”.

“Iguacel no conoce Santa Cruz y lo puso en evidencia en varios pasajes de su declaración”, lanzó Periotti visiblemente enojado. Y lo acusó de “abandonar obras que estaban prácticamente terminadas. Por ejemplo, un tramo de la ruta nacional 3, que estaba finalizado en un 96%, pero el macrismo la abandonó”. Y habló de “ofertas temerarias” de empresas para mostrar en los medios de comunicación una “espuria” diferencia con las licitaciones de la administración anterior, lo que provocó que las obras se paralizaron y abandonaron al poco tiempo. “Licitadas y muy poquitos meses después, rescindidas. Sin precedentes en la historia de noventa años de Vialidad”, se lamentó.

Desmalezadora

Acto seguido aseguró que Iguacel “estigmatizó a Santa Cruz” cuando dijo que había una máquina desmalezadora y que eso no se justificaba en ese territorio: “la desmalezadora se utilizaba para evitar que haya pasto en la zona de caminos y que no estén allí los animales”, explicó Periotti. Lo invitaría a Santa Cruz a recorrer las rutas y ver la cantidad de guanacos que hay comiendo pasto a la vera de las rutas y lo peligroso que es esto en materia de seguridad vial”, dijo. “No tiene la menor idea. No estudió la Provincia, no la conoce y no tiene idea de la infraestructura vial en general”, agregó. “Si hubiera estudiado la historia, se hubiera evitado toda la blasfemia que derramó sobre el Distrito 23”.

Territorio tomado

Periotti negó que se haya favorecido a Austral por sobre el resto de las contratistas en Santa Cruz: “Iguacel dijo que las empresas no podían presentarse en licitaciones de Santa Cruz porque era ‘territorio tomado’. Entonces cómo explica las obras realizadas por las empresas Eleprint, Quimac, Esuco, Petersen, Contreras Hermanos, Decavial, Consur, Techint, Roggio y Pentamar”, se preguntó.

Redeterminaciones de precios

Periotti también rebatió la posibilidad de desvíos de partidas a través de las redeterminaciones de precios de las obras y acusó a los denunciantes de haber hecho mal los cálculos para concluir sobreprecios: “la redeterminación de precios estipula que los precios permanecerán congelados un 10% más el anticipo financiero otorgado del 20%. El ingeniero Mon no descontó el anticipo financiero”, explicó. Y recordó que cuando a Iguacel se le preguntó por las pruebas sobre los presuntos desvíos “dijo que no vio la documentación y se sacó de encima la pregunta sobre la denuncia que él mismo realizó”.

Capacidad de Austral

Periotti también negó haberle otorgado obras a una empresa que no tenía capacidad. Afirmó que ese punto de la acusación es una “falacia”, ya que “la empresa Austral llegó a tener dos mil operarios en las obras, hasta cuarenta profesionales, talleres propios especializados, en Río Gallegos y Comodoro Rivadavia; llegó a poseer 1.200 equipos viales con 400 camiones de distintos tipos, bateas, semirremolques. Llegaron a tener hasta diez plantas asfálticas funcionando con sus respectivos equipos de distribución, terminadora de asfalto, aplanadoras y rodillos neumáticos”, detalló.

Stoddart miente

También defendió la gestión de Vialidad en la provincia al negar que el organismo no estaba preparado para controlar o que hubiera pocos inspectores. Y afirmó que los denunciantes hicieron una “tergiversación de los hechos para mostrarlos como hechos delictivos” y acusó al extitular de Jurídicos de la DNV macrista de mentiroso: “Miente el testigo. Miente mal”, dijo sobre Ricardo Stoddart. “No es cierto que en Santa Cruz se hicieron más obras que en Buenos Aires. En Bs. As. se hicieron 465 obras, 167 en Córdoba, 125 en Entre Ríos, 99 en Salta y 83 en Santa Cruz. Todas las provincias tuvieron más de 50 obras”, afirmó.

Tras negarse a responder preguntas y agradecer al Tribunal la oportunidad de ampliar su indagatoria, Periotti remató: “Yo no formé parte de ninguna asociación ilícita para enriquecer a nadie, porque esa asociación ilícita no existió. Y mucho menos defraudé al Estado”.