Jorge García Cuerva, en San Cayetano: "Hay un pueblo cansado de promesas incumplidas" + Agregar ámbito en









El religioso cuestionó a los dirigentes que, según planteó, están alejados de las dificultades cotidianas y advirtió por salarios que no alcanzan, familias endeudadas y el aumento de las tarifas. También pidió que “se multiplique la justicia social”.

Jorge García Cuerva brindó una dura homilía en el marco de San Cayetano.

Informe de Joaquín Rodríguez Freire.-

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El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, aprovechó la tradicional celebración de San Cayetano para lanzar fuertes críticas a la dirigencia política y poner el foco en la situación económica y laboral. Durante la misa, sostuvo que existe "un pueblo cansado de promesas incumplidas y de dirigentes que hablan de los peores problemas, pero no están cerca de ellos y se dan la buena vida".

En una jornada atravesada por movilizaciones de organizaciones sociales y sindicales contra el Gobierno, García Cuerva destacó la presencia de un "pueblo esperanzado" que, pese a las dificultades, "no pierde la fe y sigue acercándose" a San Cayetano. Sin embargo, advirtió que esa esperanza convive con el cansancio de quienes enfrentan dificultades económicas y con una creciente demanda de respuestas concretas por parte de quienes tienen responsabilidades de gobierno.

El arzobispo también cuestionó las condiciones laborales y el deterioro del poder adquisitivo. Habló de un pueblo que "no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía" y cuestionó que muchas personas tengan que sostener "dos o más empleos para llegar a fin de mes" o recurrir a créditos que terminan "endeudando y asfixiando" a las familias. En ese marco, también apuntó contra el costo del transporte y las tarifas.

Jorge García Cuerva brindó una dura homilía en el marco de la misa por San Cayetano. Ambito San Cayetano: Jorge García Cuerva pidió más “justicia social” y cuestionó a la dirigencia Durante su homilía, García Cuerva utilizó además el relato bíblico de la multiplicación de los panes y los pescados para plantear una crítica al predominio de la lógica del mercado frente a las necesidades sociales. "En la lógica del mercado, los panes y pescados no alcanzaron nunca para darle de comer a la multitud", sostuvo, antes de preguntarse qué puede hacer la sociedad frente al sufrimiento, la soledad y la pobreza.

"Solo lamentarnos no resuelve nada, pero podemos ofrecer lo mejor de nosotros", planteó el arzobispo, quien llamó a transformar la preocupación por la situación social en acciones concretas. En ese sentido, pidió que "se multiplique la justicia social" y reivindicó la solidaridad como una respuesta frente a las dificultades que atraviesan distintos sectores. Sindicatos y organizaciones sociales se movilizan en el marco de San Cayetano. Gobierno de la provincia de Buenos Aires García Cuerva también hizo referencia al trabajo como una dimensión central de la vida social y retomó una expresión que, según explicó, heredó del papa Francisco. "Trabajando nos hacemos más personas, florece nuestra humanidad y los jóvenes se vuelven más adultos", sostuvo. En esa línea, planteó que la persona debe volver a ocupar el centro de las relaciones laborales y económicas. "En el centro de la dinámica laboral no deben ubicarse las mercancías ni el lucro, sino la persona y la familia", afirmó, en una definición que volvió a poner en tensión la lógica del mercado con la protección del trabajo y de los ingresos familiares. La homilía se produjo en una jornada con fuerte contenido político. Mientras en las calles organizaciones sociales, la CGT y las dos CTA expresaron sus reclamos contra las políticas del Gobierno nacional, la celebración religiosa de San Cayetano volvió a convertirse en un espacio donde las demandas por trabajo, salarios y condiciones de vida ocuparon el centro de la escena.

Mariano Fuchila