San Cayetano: sindicatos y organizaciones sociales se unen en una movilización con reclamos al Gobierno + Agregar ámbito en









La UTEP, la CGT y las dos CTA volverán a movilizarse este viernes desde Liniers hasta Plaza de Mayo. La jornada tendrá como eje el rechazo a las políticas del Gobierno y reunirá a organizaciones sociales y sindicales bajo la consigna "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".

La CGT se sumó a la movilización por San Cayetano. Gobierno de la provincia de Buenos Aires

A diez años de la primera movilización que partió de San Cayetano y llegó hasta Plaza de Mayo, organizaciones sociales y sindicatos volverán este viernes a las calles para reclamar contra las políticas del gobierno de Javier Milei. La jornada tendrá como eje los reclamos por el empleo, los ingresos y la asistencia social, pero también funcionará como una demostración de unidad de distintos sectores de la oposición frente al rumbo de la administración libertaria.

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La convocatoria está encabezada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto a organizaciones como el Movimiento Evita, y contará con la participación de la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma. La peregrinación comenzó a las 8 en Liniers, con la tradicional bendición de herramientas de trabajo a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y continuará hasta Plaza de Mayo, donde está previsto un acto central y la lectura de un documento conjunto.

Entre los principales reclamos aparecen la interrupción de programas de asistencia, la suspensión de la distribución de alimentos a comedores comunitarios, la paralización de obras de integración en barrios populares y la eliminación de herramientas de acompañamiento para trabajadores informales. Desde las organizaciones sostienen que estas medidas profundizaron la precarización laboral y dejaron a sectores de la economía popular con menos herramientas de contención.

Miles de fieles se acercaron al santuario de san Cayetano, en Liniers. Gobierno de la provincia de Buenos Aires San Cayetano vuelve a las calles y le pone voz al malestar contra Javier Milei La protesta también tendrá una fuerte dimensión política. La movilización busca expresar el rechazo al rumbo económico del Gobierno y cuestionar el impacto del ajuste sobre los sectores de menores ingresos, en una jornada que volverá a reunir en la calle a organizaciones sociales y centrales sindicales.

El reclamo se vincula además con la discusión que atravesó esta semana al Congreso. Las organizaciones sociales y sindicales cuestionaron el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, especialmente, el capítulo referido a la ley de Tierras que finalmente debió ser retirado por el oficialismo ante la falta de respaldo de sus aliados.

El jueves hubo movilizaciones frente al Congreso, en el marco del debate por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Policía de la Ciudad La marcha de este viernes tendrá como consigna "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo" y buscará recuperar el espíritu de aquella primera peregrinación de 2016, aunque con un escenario político diferente. La participación conjunta de la UTEP, la CGT y las dos CTA le imprime a la jornada un componente adicional, en momentos en que el sindicalismo busca ampliar la agenda de reclamos frente al Gobierno. El cronograma comenzó a las 8 en la intersección de Cuzco y Rivadavia, en Liniers, con la bendición de las herramientas de trabajo y el inicio de la peregrinación. A partir de las 11, en Plaza de Mayo y Avenida de Mayo, habrá un "verdurazo", una feria de producción agraria y cooperativa y una muestra fotográfica sobre los diez años de la primera movilización. El acto central está previsto para las 13 en Plaza de Mayo, donde las organizaciones leerán un documento elaborado de manera conjunta. El texto concentrará los principales cuestionamientos a la gestión de Milei y buscará instalar los reclamos por el trabajo, los salarios y la asistencia social como uno de los ejes de la agenda opositora.

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