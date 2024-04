Patricia Bullrich y Waldo Wolff se cruzaron por la fuga de presos en CABA

Tras la fuga de presos detenidos en el barrio porteño de San Telmo, Patricia Bullrich criticó la gestión de las comisarías de la ciudad. Tras los dichos, Waldo Wolff, responsable de la cartera de Seguridad de CABA salió al cruce de la ministra y aseguró que las comisarías "no tienen que tener presos".

Ante esto, Waldo Wolff , ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires salió al cruce de la funcionaria nacional . En declaraciones con Radio Rivadavia, el ministro porteño aseguró que las comisarías " no tienen que tener presos y ahí partimos de una base que no es correcta ".

El cruce mediático entre ambos funcionarios comenzó con las declaraciones de Bullrich sobre lo sucedido durante el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires. Sobre los casos de fuga, la ministra de Seguridad de la Nación aseguró que " el Servicio Penitenciario Federal da todos los días 90 cupos para presos de la Ciudad de Buenos Aires y que no siempre son cubiertos ".

Tras los dichos de la ministra, Waldo Wolff defendió la gestión de la ciudad y refutó los dichos de la funcionaria nacional. "Primero, no son 90 presos por día sino que es por semana y segundo nosotros no tenemos que tener presos y ahí partimos de una base que no es correcta", denunció el responsable de la cartera de Seguridad de CABA.

Luego de su defensa, Wolff bajó el tono de la discusión y afirmó que tiene "una buena relación con Patricia". Además, afirmó que en la Ciudad cuentan con "presos del Servicio Penitenciario Federal" y que, por ende, esta "del mismo lado de Patricia".

El ministro porteño agregó además que, a pesar de toda esta situación, está convencido de que "hablando" van a "encontrar los mecanismos para que los presos que no son de la Ciudad estén donde tengan que estar". Por último, Wolff destacó que durante el primer trimestre del 2023 hubo 41 fugas de comisarías, a diferencia de las 10 fugas que se dieron durante este año y culpo al Gobierno anterior de la situación actual: "Esto ocurre porque hace dos años en la Ciudad de Buenos Aires, producto de una política que implementó el Gobierno de Alberto Fernández, pasamos de tener 60 detenidos en las alcaidías y comisarías en 2021 a 2000 que tenemos ahora".

Las fugas de presos en la Ciudad de Buenos Aires

El primer hecho ocurrió en la comisaría ubicada en la calle Perú al 1000, en el barrio porteño de San Telmo, cerca de las 21 horas del domingo de pascuas. Allí, una celda con capacidad para 12 personas tenía 20 detenidos en ella.

presos san telmo.mp4 Redes Sociales

Del grupo de encarcelados, 15 se organizaron para huir rompiendo los barrotes de la celda donde se encontraban para huir por los hechos. Finalmente, nueve lograron escapar de la comisaría.

Rápidamente, dos de los delincuentes fueron detenidos por las autoridades policiales. Los otros siete delincuentes continúan prófugos y están siendo buscados por la Policía Federal, ya que por orden de la Justicia se cambió de fuerza para evitar cualquier tipo de connivencia.

Pero ese no fue el único escape que sucedió durante el fin de semana XXL. El lunes por la tarde, tan solo unas horas después de lo sucedido en San Telmo, dos presos se escaparon de una comisaría ubicada en el barrio porteño de Balvanera.

Este nuevo suceso ocurrió en la Comisaría Vecinal 3A, ubicada en Lavalle 2625. Ambos escapes se dieron luego de que los presos cortaran las rejas, en un marco de superpoblación de las dependencias policiales.

Ambos individuos estaban detenidos por robo, y uno de ellos también tenía pedido de captura de la Justicia bonaerense, según informaron desde la Policía de la Ciudad. Las autoridades continúan buscando a los prófugos de Balvanera.