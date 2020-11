Cafiero sobre Alberto Fernández: "El presidente está perfecto de salud y no tiene coronavirus"

Sobre la salud del presidente Alberto Fernández, Santiago Cafiero, dijo que "a pesar de tener todos los cuidados, uno está expuesto a este virus: es lo que hemos aprendido todo este tiempo. El presidente no tiene coronavirus, él dio negativo en los hisopados, pero por protocolo Covid, por haber estado en contacto estrecho con uno de los secretarios, que sí tiene coronavirus y que está muy bien de salud que es Gustavo Béliz, él tiene que continuar con el protocolo que implica cierto aislamiento allí en la residencia de Olivos".

En cuanto a la actividad presidencial desde la Quinta de Olivos, Cafiero especificó que el primer mandatario "desde allí está en funcionamiento como muchos argentinos y argentinas en este tiempo: por videoconferencias, por llamados, en modo remoto, haciéndose cargo de la agenda pública permanentemente y de la administración de esta pandemia y de la administración del país, naturalmente".

Sobre la cercanía del presidente con otras personas que dieron positivo al covid-19, el jefe de ministros aclaró que "el presidente no tiene coronavirus, con lo cual no se ha contagiado en todos estos meses" pero reconoció descuidos. "Evidentemente en estos ocho, nueve meses han ocurrido descuidos pero no es más que eso", analizó.

"Lo que ocurrió es que uno de los secretarios dio positivo y por eso se hizo necesario que se aplique el protocolo de aislamiento de coronavirus, pero nada más que eso. El presidente está perfecto de salud y no tiene coronavirus" insistió Cafiero.

En cuanto a los procesos de vacunación, el jefe de Gabinete expresó: "Argentina lo que hizo es lo que muchos Estados hicieron: tratar de acordar rápidamente, primero tomando conocimiento de los avances que venían haciendo distintos laboratorios que ya estaban en las últimas fases y que venían probando la vacuna. Lo que hizo la Argentina es lo que muchos países: acordar y generar los marcos contractuales necesarios para que una vez que la vacuna esté aprobada se pueda empezar la campaña de vacunación".

"Hemos avanzado sin ningún tipo de marco ideológico y sin ningún tipo de otra motivación que no sea la de que los argentinos y las argentinas consigan la vacuna a tiempo y se puedan vacunar para generar la inmunización que necesitamos para poder superar esta pandemia. Eso es lo que hemos hecho nosotros, ni más ni menos, y hemos trabajado en acuerdos comerciales tanto con distintos laboratorios como incluso un acuerdo país con Rusia" dijo en referencia a las críticas vertidas desde algunos medios de comunicación en contra de la Sputnik V.

También advirtió que los tiempos dependen de la aprobación final de las vacunas. "Nosotros hemos garantizado la dotación de vacunas pero siempre que estén autorizadas. Entonces lo que nosotros hemos hecho es avanzar con todos los contratos disponibles. Hemos adelantado, incluso, compras a organismos internacionales que hacen pool de compras para vacunas. Y, en ese sentido, estamos avanzando. De ahí dependemos que las vacunas se aprueben, esa es la realidad. Una vez que se aprueben, la Argentina va a estar en condiciones de adquirirlas porque ya tiene todos los contratos en marcha. Y una vez que Argentina las logre adquirir va a empezar la campaña de vacunación" describió el proceso.

Sobre los posibles cambios de gabinete, Cafiero remarcó en CNN Redacción que "el presidente es el que elige a sus colaboradores y colaboradoras y él está conforme con cómo se viene trabajando en el gabinete, con cómo vienen trabajando, con cómo se hizo una reestructuración de deuda del 99%, cómo se llevó adelante una inversión en un Estado que estaba fundido".