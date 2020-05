Jubilados: Alberto confirmó que en junio dará un nuevo aumento por decreto

El presidente anticipó que acordó el monto con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la economista y vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, pero dijo que "van a esperar a que esté todo terminado", en relación a la crisis del coronavirus que el país atraviesa.

"Es muy difícil aplicar una fórmula. Espero que podamos resolverla y que la podamos aplicar a fin de año", sostuvo el mandatario.

Con respecto a la crisis de la deuda, Fernández lanzó: "No vamos a hacer nada que le complique la vida al pueblo. Ayer estuvo Guzmán y estuvimos hablando de ese tema. Vamos a seguir trabajando hasta domar a los que actúan de este modo (contado con liqui). No hay per´don ético para que esto ocurra en este momento".

"Le voy a exigir a cada uno lo que tengo que exigirle para que no maltraten a los argentinos. Hay fondos que invirtieron con total inconciencia, sabiendo que adquirían bonos que no íbamos a poder pagar. No me van a torcer el brazo", disparó.

Por último, el presidente cargó contra quienes lo acusan de llevar al país a la crisis por la cuarentena. "Me piden que asista a las empresas, que no emita, que no haya déficit fiscal y que no caigamos en default ¿Y cómo quieren que haga? No se puede tener todo eso", lanzó.